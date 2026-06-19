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류삼영 동작구청장 당선인 “사당 카페거리를 걷고싶은 거리로”

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-06-19 12:28
입력 2026-06-19 12:28

18일 사당1동 주민간담회 개최

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류삼영(왼쪽) 서울 동작구청장 당선인이 18일 사당1동 카페 공방거리 활성화 주민간담회에서 주민들과 이야기하며 웃고 있다. 동작구 제공
류삼영(왼쪽) 서울 동작구청장 당선인이 18일 사당1동 카페 공방거리 활성화 주민간담회에서 주민들과 이야기하며 웃고 있다.
동작구 제공


류삼영 동작구청장 당선인은 사당1동의 카페·공방 밀집 지역을 걷고 싶은 거리로 조성하는 방안을 검토하겠다고 19일 밝혔다.

류 당선인은 전날 이수역과 사당역 사이의 카페·공방 밀집 지역에서 열린 ‘사당1동 카페·공방거리 활성화 주민간담회’에서 “보행자 우선구역 지정, 차량 속도 제한, 도로면 도색, 조명 설치 등 다양한 방법을 모색해 보겠다”고 약속했다.

인수위원회는 상권의 자생력을 키우고 각종 지원을 받는 데 유리하도록 상인회를 조직하는 일에 힘을 보태기로 했다. 구도 사당1동 카페·공방거리 활성화를 위해 상인들의 의견을 지속적으로 듣고 지원책을 강구하기로 했다.

이번 간담회는 류 당선인의 공약이었던 사당1동 카페·공방거리 활성화에 대해 실현 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 자리에는 사당1동 상인 10여명이 함께 했다. 이수역과 사당역 사이에는 카페와 공방 40여곳이 밀집해 있다.



인수위 미래교육·생활경제 분과는 간담회 결과를 바탕으로 18일부터 이어지는 분과별 회의에서 관계 부서와 협의를 통해 당선인의 구상을 구체화할 방침이다.

박재홍 기자
세줄 요약
  • 사당1동 카페·공방거리 활성화 방안 논의
  • 보행자 우선구역·속도 제한 등 검토
  • 상인회 조직과 지원책 마련에 협력
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