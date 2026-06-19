진교훈 서울 강서구청장 “마곡을 신산업·문화 융합 미래도시로”

오는 21일까지 마곡에서 MCT페스티벌

이미지 확대 강서구, MCT 문화 과학기술 융합 컨퍼런스 진교훈 서울 강서구청장이 19일 코엑스 마곡에서 열린 ‘MCT 문화 과학기술 융합 컨퍼런스’에 참석해 인사말을 하고 있다.

강서구 제공

세줄 요약 진교훈 구청장, 마곡 미래도시 비전 제시

MCT페스티벌, 문화·과학기술 융합 축제

강연·공연·마켓 등 21일까지 다채로운 행사

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진교훈 서울 강서구청장이 “마곡을 첨단산업과 문화가 융합된 미래도시로 성장·발전시킬 것”이라고 19일 밝혔다.진 구청장은 이날 코엑스 마곡 르웨스트홀에서 열린 제2회 MCT페스티벌(Magok Culture ＆ Tech Festival)의 첫 행사인 ‘MCT 문화 과학기술 융합 컨퍼런스’에 참석했다. 그는 “MCT페스티벌은 미래도시 마곡을 향한 출발점”이라며 이같이 말했다.이어 진 구청장은 “문화와 과학기술이 어우러진 MCT페스티벌은 미래도시 마곡의 비전과 맞닿아 있다”며 “강서구민, 마곡 입주 첨단기업과 함께 미래도시 마곡을 반드시 이뤄내겠다”고 강조했다.이날 컨퍼런스에서는 최기영 전 과학기술정보통신부 장관의 기조 강연을 시작으로 인공지능 분야 석학 등의 강연이 이어졌다.제2회 MCT페스티벌은 오는 21일까지 마곡 일대에서 열린다. 강서구는 문화와 과학기술이 어우러진 미래형 콘텐츠를 준비했다고 전했다. 문화공연뿐만 아니라 야외에서 즐기는 피크닉 도서관, 지역 기업과 소상공인이 참여하는 플리마켓인 MCT마켓 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.이어 오는 20~21일 오후 6시에는 마곡나루역 앞 특설 무대에서 한국음악저작권협회(KOMCA, 회장 이시하)와 함께하는 ‘KOMCA 저작권 차트 쇼(CHART SHOW)’가 열린다. 일자별로 권은비, 임창정, 황가람 등 가수들이 출연한다. 관람료는 무료다.지난해 처음 선보인 MCT페스티벌은 수만명의 국내외 관람객이 찾았다. 진 구청장은 “풍성한 볼거리와 다채로운 행사가 가득한 이번 축제에 구민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.김주연 기자