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잠수교 뚜벅뚜벅 축제 117만명 찾았다

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김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-06-21 13:40
입력 2026-06-21 13:40

지난해 상반기 축제보다 13% 늘어

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올해 4월 26일부터 6월 14일까지 매주 일요일 서울 잠수교에서 열린 뚜벅뚜벅 축제에 참여한 시민들이 행사를 즐기고 있다. 서울시 제공
올해 4월 26일부터 6월 14일까지 매주 일요일 서울 잠수교에서 열린 뚜벅뚜벅 축제에 참여한 시민들이 행사를 즐기고 있다.
서울시 제공


서울시는 지난 4월 26일부터 이달 14일까지 매주 일요일 잠수교에서 열린 ‘2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’에 총 117만명이 찾았다고 21일 밝혔다. 지난해 상반기 축제 방문객 103만명보다 약 13% 늘어난 수치다.

시가 방문객 2943명을 대상으로 조사한 결과 96.8%가 축제에 전반적으로 만족한다고 답했다. 재방문 의사도 96.8%로 같았다.

방문객 중 26.9%는 축제를 두 차례 이상 방문한 것으로 나타났다. 13.1%는 2번 방문했으며 3회 이상 방문자도 13.8%였다. 축제의 먹거리를 책임진 푸드트럭 ‘달빛식당’을 비롯해 수공예품을 판매하는 ‘달빛상점’, 지역 농산물을 취급하는 ‘서로장터’ 등은 축제 기간 총 9억 7000만원의 매출을 올렸다.

매주 다양한 프로그램을 선보인 것이 인기 비결로 분석됐다. 올해 축제에서는 주말 아침 일대를 산책하는 ‘쉬엄쉬엄 모닝’부터 ‘잠수교 봄 운동회’, ‘선셋 요가-나마스테, 한강’ 등 시민 참여형 프로그램이 다수 진행됐다. 잠수교 뚜벅뚜벅 축제는 오는 9월 6일부터 10월 25일까지 하반기에 다시 열린다.


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박진영 시 미래한강본부장은 “가을 새로운 즐길거리와 함께 돌아올 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

김동현 기자
세줄 요약
  • 잠수교 축제 117만명 방문, 전년 대비 13% 증가
  • 만족도·재방문 의사 96.8%로 높은 호응 확인
  • 푸드트럭·장터 매출 9억7000만원 기록
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