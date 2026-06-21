경기도, 해면 유어장 패류 중금속 오염 여부 검사

화성·안산·시흥 등 11개 지역 대상

바지락·동죽 수은·납·카드뮴 검사

이미지 확대 경기도 제공

세줄 요약 해면 유어장 패류 중금속 정기 조사 착수

도내 11곳 바지락·동죽 수은·납·카드뮴 검사

부적합 시 즉시 통보·정밀조사 실시

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경기도해양수산자원연구소가 도민과 관광객이 안심하고 해면 유어장을 이용할 수 있도록 올해부터 패류 중금속 안전성조사를 본격 실시한다고 21일 밝혔다.해면 유어장은 이용객이 갯벌에서 바지락과 동죽 등을 직접 채취하는 체험형 어장으로, 경기도에서는 연간 약 12만 명이 이용한다. 연구소는 지난 4월 시범조사를 마친 데 이어 이달부터 정기 안전성조사에 들어갔다. 지자체 안전성조사기관 가운데 해면 유어장을 대상으로 정기 검사를 실시하는 곳은 경기도해양수산자원연구소가 유일하다.조사 대상은 화성 전곡리·제부리·궁평리·백미리·국화리, 안산 흘곶·선감·두서·종현·탄도, 시흥 오이도 등 도내 해면 유어장 11곳이다. 검사 대상은 바지락과 동죽 등 정착성 패류이며, 수은·납·카드뮴 등 중금속 3종의 안전성을 확인한다.검사 결과는 해당 어촌계 매표소와 안내소, 연구소 누리집에 공개할 예정이다. 부적합 판정이 나오면 경기도와 국립수산물품질관리원, 해당 시군에 즉시 통보하고 해당 어장의 식용 수산물에 대한 정밀조사를 실시한다.김성곤 경기도해양수산자원연구소장은 “해면 유어장은 이용객이 직접 수산물을 채취하는 공간인 만큼 사전 안전관리가 매우 중요하다”며 “정기적인 안전성조사를 통해 검사 사각지대를 없애고 도민과 관광객이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.한상봉 기자