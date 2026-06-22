해조류 탄소 흡수량 검증, 탄소 크레딧 거래 체계 구축

이미지 확대 완도 다시마 양식장 전경.

세줄 요약 완도군, 해조류 탄소 거래 시범 사업 본격 추진

바다숲 조성·해조류 양식 탄소 흡수량 측정·검증

블루카본 인증과 지역 수익 환원 모델 구축

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전국 최대 해조류 생산지인 전남 완도군이 바다숲 탄소 거래 및 어업인 블루 크레딧 시범 사업을 본격 추진한다.‘바다숲 탄소 거래 및 블루 크레딧’은 어업인이 바다숲 조성·관리와 해조류 양식 과정에서 발생한 탄소 흡수량을 측정해 탄소 크레딧(가상화폐)으로 전환하는 거래 체계를 구축하기 위한 시범 사업이다.2027년 말까지 추진되는 이번 사업은 해조류의 탄소 흡수량을 과학적으로 측정·보고·검증(MRV)하는 체계 구축과 수익 전환 가능성을 실증하는 연구를 진행한다.완도군은 한국수산자원공단이 주관하는 ‘바다숲 탄소 거래 시범 사업’ 공모에서 6개 지역이 선정돼 바다숲 조성과 해조류 양식에 대한 탄소 크레딧의 생성·발급·거래 체계를 직접 검증할 수 있게 됐다.어촌계 희망에 따라 금일면 동백과 신지면 월부는 곰피, 다시마, 미역 등 ‘해조류 양식형’으로, 고금면 상정과 생일면 금곡, 소안면 미라·동진 등은 잘피 숲 이식과 감태 이식 등 ‘바다숲 조성형’으로 사업을 전개한다.선정된 어촌계는 6월 말까지 사전 현장 점검과 모니터링을 완료하고 10월부터는 바다숲 조성과 1ha 규모의 해조류 양식을 추진, 전문 장비를 동원해 분포 면적과 생체량을 정기적으로 모니터링할 계획이다.또 내년 상반기 모니터링 결과 등을 해양수산부에 제출하면 현장 검증과 최종 심사를 거쳐 ‘27년 7월 블루카본 인증서 발급이 완료될 예정이다.군은 앞으로 해조류의 탄소 흡수량을 데이터화하고 탄소 크레딧 거래 체계가 형성되면 이를 지역민에게 수익으로 환원하는 블루카본 시장 선도와 함께 ‘완도형 바다 연금’ 모델을 구축해 나갈 방침이다.신우철 군수는 “이번 사업이 해양생태계를 회복시키는 바다숲 조성과 해조류 양식 산업을 융합해 어민들에게 실질적인 소득을 줄 수 있는 첫 단추가 될 것”이라며 “앞으로도 지속 가능한 완도형 블루카본 사업 모델을 정립하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자