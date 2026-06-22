“마포 빛낼 예술 단원 모집합니다”

구립예술단 17일까지 신규 단원 추가 모집

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서울 마포구는 지역 문화예술 활성화를 위해 17일 오후 5시까지 마포구립예술단 신규 단원을 추가 모집한다고 22일 밝혔다.마포문화재단이 위탁 운영하는 마포구립예술단은 구립합창단과 소년소녀합창단, 실버합창단, 윈드오케스트라로 구성된 구민 참여형 예술단체다. 예술단은 정기공연과 각종 문화행사, 봉사활동 등을 통해 지역 문화예술 발전에 기여하고 있다. 이번 모집은 공고일 기준 마포구에 거주 구민을 대상으로 진행한다.구립합창단은 20세 이상 60세 이하 구민 중 음악을 전공했거나 성악에 조예가 깊은 사람을 대상으로 소프라노·메조소프라노·알토 파트를 모집한다. 소년소녀합창단은 초등학교 4학년부터 고등학교 1학년까지의 마포구 거주 학생 또는 마포구 소재 학교 재학생을 대상으로 하며, 실버합창단은 61세 이상 75세 이하 구민 중 남성 파트를 모집한다.윈드오케스트라는 연령 제한 없이 관악기 연주 경험이 있거나 관악기에 관심이 있는 구민이라면 지원할 수 있으며, 목관악기·금관악기·타악기 분야를 선발한다. 다만, 관악기 파트 지원자는 개인 악기를 소지해야 한다. 구 관계자는 “마포구립예술단은 다양한 세대의 구민이 문화예술 활동에 직접 참여하며 재능을 펼칠 수 있는 무대”라며 “음악을 사랑하는 구민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.김동현 기자