여수시, 국제해양레저관광복합센터 건립 추진

국제 크루즈 터미널·전시·회의시설과 연계한 복합센터 조성 방향 연구

이미지 확대 여수시가 지난 19일 국제해양레저관광복합센터 기본계획 수립 용역 최종 보고회를 개최하고 있다.

세줄 요약 국제 크루즈 전용 터미널 신축 추진

전시·회의·상업시설 결합 복합화 구상

경제성 1.02로 사업성 확보 분석

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전남 여수시가 국제 크루즈 전용 터미널과 국제 회의시설 등을 갖춘 ‘국제해양레저관광복합센터’ 건립을 추진한다.이 센터는 5000명 이상의 대규모 크루즈 관광객을 수용할 수 있는 국제 크루즈 전용 터미널 신축과 사계절 가동률 극대화, 안정적인 수익 창출을 위해 전시·회의시설과 상업시설을 연계한 복합시설이다.지난 19일 시청에서 열린 ‘국제해양레저관광복합센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역’ 최종 보고회에서 여수항은 올해 30항차 이상의 크루즈 입항이 예정되는 등 동북아 크루즈 거점항으로서 발전 가능성이 높은 것으로 분석됐다.하지만 현재 여객선터미널은 입출국 동선 미분리, 대합실 협소, 세관·출입국관리·검역(CIQ) 처리 혼잡 등 수용 인프라가 부족한 것으로 나타났다.특히 크루즈 터미널과 마이스 기능을 결합할 경우 사계절 해양관광 체류 기반을 구축할 수 있는 것으로 분석됐으며 경제성(B/C) 분석 결과도 1.02를 기록해 사업성이 충분한 것으로 나타났다.시는 이번 보고회에서 제시된 의견과 용역 결과를 보완한 뒤 국가사업 반영을 위해 해양수산부 등 관계기관과 협의를 이어갈 계획이다.정현구 부시장은 “국제해양레저관광복합센터는 남해안 해양관광벨트를 완성하고 여수세계박람회장의 성공적인 사후활용을 이끌어 갈 핵심 기반시설”이라며 “국제 크루즈 관광이 여수 지역 경제 활성화에 크게 이바지할 수 있도록 복합센터 건립에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.해양레저관광복합센터 건립 용역은 상위계획 정합성과 여수시 크루즈산업 수요분석, 시민·전문가 설문조사 결과, 경제성 분석, 시설 규모 및 배치 계획 등이 다뤄졌다.여수 류지홍 기자