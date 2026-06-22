완도군수 인수위, 현장 중심 인수 활동 본격화

주요 사업장 직접 찾아 운영 현황과 발전 가능성 점검
김신 완도군수 당선인 인수위원회가 주요 사업장의 현장 방문을 통한 현장 중심 인수 활동을 본격화했다.
지난 6월 10일부터 17일까지 실과소 및 출연기관 업무보고를 청취한 인수위는 군정 현황과 주요 현안을 점검한 데 이어 18일부터 주요 사업장 현장 방문을 이어가고 있다.
현장 방문에서는 완도해양치유센터와 자원관리센터, 스마트관제센터, 신활력플러스사업 추진 현장, 황칠융복합센터, 완도전복주식회사, 해양바이오센터, 완생 청년상가 등 완도의 미래와 직결된 주요 사업장을 직접 찾아 운영 현황과 발전 가능성을 점검하고 있다.
특히 현장 방문에서는 군민 안전과 행정 혁신 기반, 농수산업 경쟁력, 지역경제 활성화 방안, 문화관광 자원, 군민 삶의 질 향상 방안, 해양바이오산업, 청년 정착 기반 조성 방안을 중점 점검하고 있다.
인수위는 현장 방문과 업무보고를 통해 수렴된 의견을 바탕으로 분과별 정책과제를 구체화하고, 공약 이행계획과 군정 비전을 체계적으로 정리하여 민선 9기 군정 운영의 청사진을 마련할 계획이다.
김 당선인은 “군정의 출발점은 군민의 목소리이며, 정책의 답은 현장에 있다”며 “완도의 큰 자산인 수산업과 관광산업의 경쟁력을 높이고 청년이 돌아오는 활력 있는 완도를 위해 현장의 어려움과 가능성을 직접 확인하고, 군민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
완도 류지홍 기자
세줄 요약
- 업무보고 뒤 주요 사업장 현장 방문 본격화
- 해양치유·관제·청년상가 등 운영 현황 점검
- 군민 안전·경제·청년 정착 과제 중점 확인
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김신 완도군수 당선인 인수위의 현장 방문 목적은?