서대문구, 불광천 녹지 경관 개선으로 더 푸르게

세줄 요약 불광천 생태복원 사업 마무리

산책로 녹지대 계절감 있게 조성

홍제동 주택가 녹지 확충 계획

이미지 확대 서울 서대문구 불광천 변에 조성된 녹지대. 서대문구 제공

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서울 서대문구는 불광천을 산책하는 시민들을 위해 불광천 생태복원 사업을 마무리했다.서대문구는 증산교부터 증산3교 하부의 경관을 개선하기 위해 산책로 변 녹지대를 계절감 있는 공간으로 조성했다고 22일 밝혔다. 향나무 수종인 ‘블루애로우’ 63주와 황금측백 20주, 접시꽃 470본 등 다양한 꽃과 나무를 심었다.불광천 산책로 변 녹지대에도 계절 변화에 따라 다채로운 풍경을 감상할 수 있도록 수국, 갈대, 영산홍을 심었다. 단조로웠던 공간에 입체적인 녹지 경관을 만들고 생태환경도 개선했다.구는 불광천을 찾는 사람이 계절의 아름다움을 가까이에서 느끼며 산책할 수 있도록 녹지 경관을 지속해서 개선해 나갈 계획이다.앞서 홍제동 주택가의 ‘홍제열린녹지’도 도심 속 정원으로 새롭게 단장됐다. 사업비 2900만원을 들여 왕벚나무 등 큰키나무 24주, 삼색 조팝나무 등 작은키나무 160주를 심었다. 방문자들이 계절 변화와 조경을 감상하고 담소를 나눌 수 있도록 경관석과 등의자도 마련했다.서대문구는 누구나 집 근처에서 자연을 감상할 수 있도록 홍제천, 불광천 뿐만 아니라 주택가 골목길 등 녹지공간을 확충해 나간다는 계획이다.서유미 기자