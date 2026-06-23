인천공항, LA·시애틀 노선도 수하물 원격검색…수속 시간 단축

세줄 요약 LA·시애틀 노선 IRBS 적용 확대

미국 도착 후 재검색 없이 수속 가능

미주행 여객 편의·허브 경쟁력 강화

이미지 확대 인천공항 제1여객터미널. 인천공항공사 제공

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인천국제공항공사는 국토교통부와 미국 국토안보부의 협력으로 ‘위탁수하물 원격검색’(IRBS) 서비스 적용 노선을 기존 애틀랜타·미네아폴리스·디트로이트에서 로스앤젤레스(LA)와 시애틀까지 확대한다고 23일 밝혔다.IRBS는 인천공항 제2여객터미널에서 접수한 위탁수하물의 엑스선(X-ray) 이미지를 미국 측에 사전 전송해 원격으로 보안검색을 완료하는 시스템이다.이 서비스를 이용하면 미국 도착 후 별도의 수하물 재검색 절차 없이 곧바로 입국 또는 환승 수속을 진행할 수 있다.공사는 지난해 8월 인천∼애틀랜타 노선에 IRBS를 처음 도입한 데 이어 올해 4월 디트로이트·미네아폴리스 노선으로 서비스를 확대했다. 이번에 LA와 시애틀 노선까지 적용 범위를 넓히면서 미국 주요 노선 이용객들의 수속 시간이 한층 단축될 전망이다.공사는 시스템 설계 단계부터 미주 노선 전반으로의 서비스 확장을 고려해 기반을 구축했으며, 국토부가 미국 교통보안청(TSA)과 관세국경보호청(CBP) 등 관계 기관과 협력해 관련 제도와 절차를 마련했다.공사는 앞으로도 국토부와 협력해 IRBS 서비스를 안정적으로 운영하고 적용 노선을 지속 확대할 계획이다.조용수 공사 운항본부장은 “IRBS는 기존 보안검색 패러다임을 근본적으로 전환한 첨단 시스템”이라며 “미주행 여객의 편의성을 높이는 동시에 인천공항의 글로벌 허브 경쟁력 강화에도 기여할 것”이라고 설명했다.강남주 기자