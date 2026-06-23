“대입 준비 돕는다”…금천구 ‘릴레이 진학 특강’

지난해 2배인 총 6회 개최

이미지 확대 금천구 ‘릴레이 진학 특강’ 서울 금천구에서 지난 3월 열린 ‘제1차 릴레이 진학 특강’에 참석자들이 교육과정 등에 대한 설명을 듣고 있다.

금천구 제공

세줄 요약 금천구, 대입 준비 돕는 진학 특강 운영

릴레이 특강 3회에서 6회로 확대 진행

2028 대입 개편 대응 전략과 정보 제공

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서울 금천구는 학생과 학부모의 대입 준비를 돕기 위해 금천진로진학지원센터에서 ‘2026년 릴레이 진학 특강’을 운영 중이라고 23일 밝혔다.올해는 지난해 3회보다 배로 늘린 6회에 걸쳐 진행된다. 지난 3월 ‘학생부종합전형 이해’를 주제로 1차 특강을 연 데 이어 다음달 1일 오후 7시 4층 강의실에서 열리는 2차 특강에서는 ‘2028학년도 대학입시제도 개편안에 따른 대입 전략’을 안내한다.2차 특강에서는 서울시교육청교육연구정보원 대학진학지도지원단 이중현 상담교사가 강사로 나선다. 그는 ▲새로운 교육과정과 평가의 변화 ▲서울 주요 대학의 전형 변화 ▲대입 준비의 실제 ▲학교생활기록부 관리 등 개편 대입에 대비한 실질적 내용을 다룰 예정이다.앞서 지난 3월 1차 특강은 만족도 결과 평균 98.53점을 기록했다. 구는 연말까지 주요 입시 일정에 맞춰 필요한 정보를 제공하는 특강을 이어갈 계획이다.유성훈 구청장은 “앞으로도 사교육에 기대지 않고도 양질의 진학 정보를 누릴 수 있는 공교육 중심의 진로·진학 지원 체계를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자