서울 중구, 온라인 식생활 교육 ‘맛있는 집밥’

7월 ‘참외오이쌈말이’ 참가자 모집

이미지 확대 중구 ‘맛있는 집밥’ 서울 중구 ‘맛있는 집밥’ 교육 안내 포스터

중구 제공

이미지 확대 중구 ‘맛있는 집밥’ 지난해 7월 가정에서 서울 중구의 ‘맛있는 집밥’ 수업을 들은 어린이들이 고구마토마토소스그라탕을 만들고 있다.

중구 제공

세줄 요약 온라인 식생활 교육 참가자 100명 모집

제철 식재료 활용한 참외오이쌈말 실습

전통시장 연계로 지역 상권 활성화

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서울 중구가 다음달 제철 식재료를 활용한 온라인 식생활 교육 프로그램 ‘맛있는 집밥’에 참가할 100명을 선착순으로 모집한다고 23일 밝혔다.이는 주민들이 가정에서 건강한 음식을 요리하고 먹을 수 있도록 돕는 프로그램이다. 온라인으로 진행돼 직장인이나 1인 가구, 영유아 자녀가 있는 가정도 원하는 시간과 장소에서 참여할 수 있는 게 장점이다. 가구당 연 2회까지 참여할 수 있다. 2021년 132가구로 시작해 지난해에는 955가구가 참여했다.다음달 요리 주제는 여름철 제철 재료를 활용한 참외오이쌈말이다. 준비물은 다음달 9일 중구보건소나 중구어린이급식관리지원센터에서 배부한다. 중구가 지난 5월부터 서울중구상권발전소와 협력한 덕분에 참여 규모가 기존 70명에서 100명으로 늘었다.이 프로그램은 지역 상권 활성화 등에도 도움이 된다. 교육에 쓰이는 식재료는 중구의 전통시장이나 상가에서 구매한다. 매달 자원봉사자들이 식재료 키트 제작에 힘을 보탠다.키트를 받은 뒤에는 보건소가 제공한 영상을 보며 음식을 만들면 된다. 이후 중구보건소 카카오톡 채널이나 이메일로 활동 사진을 제출하고 참여 인증을 하면 된다.김길성 구청장은 “‘맛있는 집밥’에 참여해 건강한 식생활을 실천하고 요리의 즐거움을 체험해 보시기 바란다”고 말했다.김주연 기자