무안군, 연안 수산자원 회복 ‘총력’…낙지·주꾸미 방류

낙지 목장 조성에 성숙낙지 7000마리 방류

무안 청계만에 주꾸미 종자 10만 마리 입식

이미지 확대 전남 무안군이 어촌계 어민들과 함께 청계만 복길항 인근 해역에 주꾸미 종자 10만 마리를 방류하고 있다. (무안군 제공)

세줄 요약 연안 수산자원 회복 위한 낙지 방류 확대

주꾸미 종자 10만 마리 추가 방류 추진

어업인 소득 증대와 생태계 활력 기대

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전남 무안군이 고갈돼 가는 연안 수산자원을 회복하고 어업인 소득을 증대하기 위해 낙지와 주꾸미 방류 사업에 대대적으로 나섰다.군은 최근 ‘낙지목장 조성사업’의 일환으로 관내 주요 낙지 서식 해역 4개소에 성숙낙지 약 7000마리를 방류했다고 24일 밝혔다.총사업비 1억 원이 투입된 이번 사업은 낙지 자원량 감소에 대응해 자연 산란을 유도하고 지속 가능한 생산 기반을 다지기 위해 추진됐다.방류는 주요 산란기인 금어기에 맞춰 진행됐으며, 대상 해역은 압창·동암·수양·탄도어촌계 등 4곳이다. 군은 방류 효과를 극대화하기 위해 해역별 특성을 고려해 낙지를 배치했다.군은 또 청계만 복길항 인근 해역에 주꾸미 종자 10만 마리를 추가로 방류하며 연안 생태계 활력 제고에 박차를 가했다.이번에 방류된 주꾸미 종자는 전라남도 해양수산과학원 자원조성연구소에서 무상으로 지원받은 것으로, 방류 현장에는 복길어촌계가 어선 2척을 지원하는 등 민·관·연이 힘을 모았다.자원조성연구소는 지난해에도 낙지, 대하, 갑오징어 종자를 지원한 데 이어 올해도 대하 종자를 추가 제공하는 등 무안군과의 수산자원 조성 협력을 지속하고 있다.군은 이번 낙지와 주꾸미 방류가 연안 해역의 생태적 가치를 높이는 것은 물론, 어촌계의 실질적인 소득 증대로 이어질 것으로 기대하고 있다.허동식 무안군 해양수산과장은 “전남도 해양수산과학원의 지속적인 수산종자 지원과 어촌계의 적극적인 협조가 무안 연안의 자원 회복에 큰 힘이 되고 있다”며 “앞으로도 지속 가능한 수산자원 조성사업을 확대해 어업인들의 소득 기반을 넓혀가겠다”고 밝혔다.임형주 기자