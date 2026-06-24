전남산림연구원, 황칠 활용 김치 상품화

가정간편식 기업 경복궁 프레쉬와 기술이전·제품개발 업무협약

이미지 확대 전라남도산림연구원이 23일 ㈜경복궁프레쉬와 황칠김치 제조방법 기술이전 업무협약을 하고 있다.

세줄 요약 황칠 성분 김치 기술이전·상품화 협약 체결

전남 산림자원 식품 소재화와 공동연구 추진

홍보·마케팅, 판로 확대와 추가 자원 발굴

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전라남도산림연구원은 23일 프리미엄 가정간편식 전문기업 ㈜경복궁프레쉬와 ‘황칠 성분이 첨가된 김치 제조 방법’ 기술 이전과 제품 개발 협력을 위한 업무협약을 했다.이번 협약은 전남의 우수한 산림자원인 황칠나무를 식품 소재로 활용한 지역 특화 가공식품을 개발하고, 산림 식품 산업과 지역 경제 활성화를 뒷받침하기 위해 이뤄졌다.두 기관은 협약에 따라 황칠 성분이 첨가된 김치 제조 방법의 제품 적용과 시제품 개발·상품화와 황칠나무 등 산림자원을 활용한 식품 소재 발굴·식품 적용 확대, 산림자원 활용 식품 소재·가공식품 분야 공동 연구 등을 추진한다.이와 함께 제품 개발 성과를 확산하기 위해 홍보·마케팅과 유통 판로 확대 방안도 마련할 계획이다.전남산림연구원은 협약을 계기로 구례 산수유와 장흥 멀꿀 등 전남 22개 시군의 특화 산림자원을 추가로 발굴해 상품화·산업화를 추진할 계획이다.경복궁프레쉬는 협약에 따라 황칠 활용 김치 제품과 유통을 추진한다.오득실 전남산림연구원장은 “협약은 연구원이 축적한 산림과학 기술을 우수한 민간 기업의 제품 개발과 연계하는 의미 있는 사례”라며 “임업인의 실질 소득 증대에 초점을 맞춰 황칠 활용 김치의 성공적 상용화를 지원하겠다”고 밝혔다.나주 류지홍 기자