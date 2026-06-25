여수섬박람회 조직위, 대한불교조계종과 협력 방안 논의

전국 사찰 및 불교계 네트워크 활용한 홍보 지원 등 협력

이미지 확대 여수세계섬박람회 조직위원회가 24일 서울 조계사를 방문해 대한불교조계종 관계자들을 면담하고 있다.

세줄 요약 조계종 방문, 섬박람회 홍보 협력 논의

전국 사찰·불교계 네트워크 활용 요청

생명 존중·공존 가치에 공감, 지원 약속

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2026여수세계섬박람회 조직위원회가 지난 24일 서울 조계사를 방문해 대한불교조계종 관계자들과 면담을 갖고 ‘2026여수세계섬박람회’ 홍보 협력 방안을 논의했다.이번 방문은 섬박람회의 성공적인 개최를 위해 불교계와의 협력체계를 강화하고, 전국 사찰 및 불교계 네트워크를 활용한 홍보 방안을 모색하기 위해 마련됐다.이날 면담에는 섬박람회 조직위 박수관 위원장과 조계종 총무원장 진우 스님을 비롯해 원로 의원 송천 종열 대종사, 화쟁위원장 정만 스님, 교육부장 유정 스님 등이 자리했다.조직위는 조계종 측에 전국 주요 사찰 내 섬박람회 홍보물 비치와 불교계 주요 언론 및 전국 사찰 네트워크를 활용한 홍보 협조를 요청했다.특히 박 위원장은 “섬이 가진 생태·문화·치유의 가치는 불교계가 추구하는 생명 존중·공존의 정신과 맞닿아 있다”며 “불교계의 참여가 더해진다면 섬박람회가 국민과 함께하는 행사로 자리매김할 수 있을 것”이라고 밝혔다.이에 진우 스님은 “생명을 존중하고 자연과 더불어 사는 일은 불교가 오래도록 지켜온 가치”라며 “섬과 바다의 소중함을 알리는 뜻깊은 국제행사에 불교계도 힘을 보태겠다”고 화답했다.조계종 관계자들도 전국 사찰을 찾는 신도와 관광객들에게 섬박람회를 적극 알려 많은 관심과 참여를 이끄는 데 힘을 보태기로 했다.한편 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 여수 돌산 진모지구 일원에서 개최될 예정이다.여수 류지홍 기자