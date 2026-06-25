‘K-바이오 랩허브’ 인천 송도에 들어선다…2028년 준공

세줄 요약 송도국제도시 연세대 부지에 랩허브 착공 단계 진입

2028년 말 준공 목표, 스타트업 60개 입주공간 조성

첨단 장비 75종 구축, 바이오 창업지원 거점 기대

이미지 확대 K-바이오 랩허브 조감도. 인천경제청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천경제자유구역청은 송도국제도시 7공구 연세대학교 국제캠퍼스 부지에 조성되는 K-바이오 랩허브가 각종 행정절차와 설계 검토를 대부분 마치고 본격적인 착공 단계에 들어섰다고 25일 밝혔다.이 사업은 지난 4월 조달청에 공사 계약을 의뢰한 데 이어 5월 입찰공고, 6월 가격입찰을 마쳤다. 청은 가격입찰 상위 업체를 대상으로 평가를 진행한 뒤 시공사를 선정해 공사에 착수할 계획이다.랩허브는 송도동 162-1 일원 연세대학교 국제캠퍼스 부지에 지하 1층~지상 9층, 연면적 2만 375㎡ 규모로 조성된다. 완공 목표 시점은 2028년 말이다.이곳에는 바이오 스타트업 입주 공간 60개를 비롯해 연구실, 장비실, 커뮤니티 공간 등이 들어선다. 또 후보물질 발굴과 분석을 위한 첨단 연구장비 75종을 구축할 예정이다.현재 시범사업에 선정된 바이오 스타트업들은 연세대 국제캠퍼스 내 임시공간에서 연구와 창업 활동을 이어가고 있으며, 랩허브 준공 이후 순차적으로 입주할 예정이다.이 사업은 중소벤처기업부와 인천경제청, 연세대학교, 인천창조경제혁신센터 등이 협력해 추진하는 국가 바이오 창업지원 핵심 인프라 사업이다. 송도 바이오클러스터와 연계해 스타트업 육성, 기술사업화, 글로벌 협력 네트워크 구축의 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다.인천경제청 관계자는 “랩허브는 송도 바이오클러스터와 연계한 스타트업 육성과 기술사업화, 글로벌 협력 네트워크 구축을 통해 미래 바이오산업 생태계 조성의 핵심 거점 역할을 하게 될 것”이라고 설명했다.강남주 기자