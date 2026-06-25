전남도, 전남광주통합특별시 출범 준비 사항 점검

비상대응반 운영해 시스템 전환·출범 후 문제 등 대응

이미지 확대 전라남도가 25일 도청 재난종합지휘실에서 행정통합 점검회의를 하고 있다.

세줄 요약 전남도, 통합특별시 출범 전 최종 점검

의회 출범·GPKI 발급 등 주요 일정 확인

시스템 전환·민원 안내 대책 공유

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전라남도는 25일 도청 재난종합지휘실에서 제10차 전남·광주 행정통합 주요 과제 추진 사항 점검 회의를 열고 전남광주통합특별시 출범 준비 사항을 최종 점검했다.7월 1일 출범 전 마지막 점검 회의에는 전남도 전 실·국장이 참석해 출범 전후에 완료할 과제를 일자별·시간대별로 세분화한 추진 계획을 점검했다.이어 통합특별시의회 출범과 행정전자서명(GPKI) 발급 계획 등 주요 일정도 논의했다.정보시스템 데이터 전환에 따른 장애 대응 계획과 달라지는 시정 홍보 계획 등 통합특별시민의 불편을 최소화하기 위한 대책도 공유했다.전남도는 수립한 계획을 바탕으로 관련 과제를 추진해 통합특별시 출범 준비를 마무리할 계획이다.황기연 행정부지사는 “온라인 서류 발급 등 일부 민원 서비스 중단에 대비해 지난 17일부터 온·오프라인 홍보 매체를 활용한 안내를 강화하고 있다”며 “전남광주통합특별시 출범 이후 시민 불편이 발생하지 않도록 철저히 대비하겠다”고 밝혔다.전남도는 6월 27일부터 7월 5일까지 행정통합 비상대응반을 운영해 시스템 통합과 통합특별시 출범 이후 운영 과정에서 발생하는 문제에 신속히 대응하고 필요한 조치를 할 방침이다.무안 류지홍 기자