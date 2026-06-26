‘완도 반값 여행’ 인기, 3차 신청 시작

개인 최대 10만 원, 청년층 14만 원, 가족 등 단체 50만 원 지원

이미지 확대 ‘완도 반값 여행’ 홍보물.

세줄 요약 3차 사전 신청 시작, 7월 여행객 대상

숙박·식사 등 지출 50% 상품권 환급

사전 계획서·영수증·사진 제출 필요

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‘완도 반값 여행’이 관광객들로부터 큰 인기를 끌면서 전남 완도군이 6월 26일부터 ‘완도 반값 여행’ 3차 사전 신청을 받는다.3차 사전 신청은 7월 1일부터 31일까지 한달간 완도 여행 계획이 있는 관광객을 대상으로 진행하며 인근 지역인 강진·해남은 제외한다.‘완도 반값 여행’은 관광객이 완도에서 숙박, 식사, 체험, 특산품 구매 등을 통해 지출한 여행경비의 50%를 완도사랑상품권(모바일)으로 돌려주는 사업이다.여행경비를 지원받기 위한 최소 소비 금액은 10만원이다.지원 금액은 1인 기준 최대 10만원이며 청년(19~34세)은 최대 14만원, 2인 이상인 팀은 최대 20만원, 5인 이상 가족은 최대 50만원이다.혜택을 받기 위해서는 여행을 오기 최소 1일 전 반드시 ‘완도 반값 여행’ 누리집에 사전 여행 계획서를 제출해야 한다.여행이 끝나면 10일 이내에 완도 관광지에서 신청자 및 동반인을 포함해 촬영한 사진 2장 이상과 숙박·식당·카페·특산품 판매장·체험장 등에서 소비한 영수증을 누리집을 통해 증빙하면 된다.한편 1, 2차 완도 반값 여행 신청자는 총 1만 6257명으로 관광객의 지역 내 소비액은 15억 900여만원으로 집계됐다.반값 여행은 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으며, 자세한 내용은 ‘완도 반값 여행’ 누리집을 통해 확인 가능하다.군 관계자는 “올해 여름휴가는 청정한 자연환경을 갖춘 치유 도시 완도를 찾아 몸과 마음을 힐링하고 여행경비 혜택도 받아보시길 바란다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자