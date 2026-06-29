전남해수원, 고수온 대응 어종 부세 양식 확대

여수·완도 해상가두리 공급…고수온 대체 전략 양식 품종 육성

이미지 확대 전라남도해양수산과학원이 지난 26일 부세 종자를 여수 거문도 해상가두리 양식장에 분양하고 있다.

세줄 요약 고수온 대응 품종 부세 종자 20만 마리 분양

여수 거문도·완도 해상가두리 양식장 공급 확대

생존력·성장성·경제성 갖춘 대체 품종 주목

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전라남도해양수산과학원이 기후변화로 이상 수온 현상이 빈번해짐에 따라 지난 26일 고수온에 강한 어종인 부세 종자 20만 마리를 여수 거문도와 완도 해상가두리 양식장에 분양했다.부세는 고수온 양식 피해가 급증하면서 지난해 완도 지역에 처음으로 인공종자 10만 마리가 입식되는 등 최근 해상가두리 양식의 고수온 대체 양식 품종으로 관심이 높아지고 있다.전남도해양수산과학원은 부세 양식을 새로운 전략 품종으로 육성하기 위해 공급 확대에 나서고 있다.부세 양식은 그동안 여수 거문도와 고흥 내만 해상가두리 등 일부 해역에서만 소규모로 이뤄져 왔으나 최근 양식 기술개발 매뉴얼 정립에 따라 빠르게 확대되고 있다.전남 해상가두리 부세 종자 공급량은 2022년 1만 5000마리에서 2023년 10만 마리, 2024년부터는 매년 20만 마리씩 공급하고 있다.부세는 30℃ 이상의 고수온에서 생존이 가능하고 성장 속도가 빨라 약 18~20개월 이내 300g 안팎으로 출하할 수 있는 등 양식 효율성이 높아 고수온 대응 대체 품종으로 주목받으면서 최근 여수와 고흥 해역에서 양식이 확대되고 있다.초창기 수협 위판 가격은 2022년 350g 내외 기준 ㎏당 6500원이었으나 2026년에는 ㎏당 1만 7867원으로 상승하는 등 경제성도 확인되고 있다.이에 따라 과학원 영광지원은 2027년 민간 종자생산 어가에 대한 수정란 공급량을 기존 6000cc에서 1만cc 이상으로 확대하고, 자체 종자 생산·공급량도 20만 마리에서 30만 마리로 50% 늘리는 등 부세 종자 공급 기반을 강화할 계획이다.김충남 전남도해양수산과학원장은 “최근 고수온으로 어려움을 겪는 어업인들에게 부세가 실질적인 대체 품종이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 안정적인 종자 공급과 양식 기술 지원을 통해 현장 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자