제29회 무안연꽃축제 성황리 폐막…‘여름 대표 축제’ 입지 굳혀

축제 3일 동안 연꽃 관람객 8만 여명 방문

7월부터 본격 개화… 관람객 맞이 이어져

이미지 확대 ‘제29회 무안연꽃축제’ 행사 기간 주무대에서 무안 주민들이 참여한 연주회가 열리고 있다. (무안군 제공)

세줄 요약 사흘간 8만여 명 방문, 성황리 폐막

인기 가수 공연과 체험 프로그램 호응

농특산물 판매·관광 연계 효과 확인

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전남 무안군의 대표 여름 축제인 ‘제29회 무안연꽃축제’가 사흘간의 여정을 마치고 성황리에 막을 내렸다.무안군은 지난 26일부터 28일까지 일로읍 회산백련지에서 열린 이번 축제에 총 8만여 명의 관람객이 방문했다고 밝혔다.‘여름이 켜지는 순간, 무안에서’를 주제로 열린 올해 축제는 다채로운 공연과 체험 프로그램, 물놀이 등을 선보이며 방문객들을 맞이했다.이찬원, 전유진, 안성훈 등 인기 가수들이 출연한 무대 행사가 축제 분위기를 한층 고조시켰으며, 연잎빙수 만들기, 연빛등 띄우기, 양파낚시 등 지역 특색을 살린 체험 프로그램은 가족 단위 관광객들에게 큰 호응을 얻었다.특히 백련지 물놀이장에서 진행된 ‘워터樂 페스티벌’은 버블파티와 물총싸움 등 시원한 즐길 거리를 제공해 어린이들의 인기를 독차지했다. 또한 축제장 내 농특산물 판매장에서는 무안 양파 등 지역 농특산물이 활발히 거래돼 지역 경제 활성화에도 기여했다는 평가다.김산 무안군수는 “축제를 찾아주신 관광객과 군민들께 감사드린다”며 “앞으로도 생태와 문화가 어우러진 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.한편 축제는 끝났지만 회산백련지의 연꽃은 7월부터 본격적으로 개화해 8월까지 만개할 예정이다. 군은 축제 기간 조성된 포토존과 야간 경관조명을 그대로 유지해 여름철 관광객들에게 지속적인 볼거리를 제공할 계획이다.임형주 기자