류삼영 동작구청장 당선인, 구민임명식으로 취임식

7월 1일 동작구청서 구민 대표 5명이 임명장 수여

이미지 확대 류삼영 서울 동작구청장 당선인

동작구 제공

세줄 요약 구민 5명이 직접 임명하는 취임식 개최

이재명 국민임명식 착안, 축하 메시지 예정

소망지 답변 코너와 유튜브 생중계 진행

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류삼영 서울 동작구청장 당선인(사진)이 구민이 직접 구청장을 임명하는 ‘구민임명식’으로 취임식을 개최한다.민선 9기 동작구청장직 인수위원회는 오는 7월 1일 오후 2시 동작구청 4층 대강당에서 류 당선인의 취임식을 개최한다고 29일 밝혔다.이재명 대통령의 국민임명식에서 착안한 류 당선인의 구민임명식은 동작에 거주하는 어린이·청소년·청년·중장년·어르신 각 1명씩 5명의 구민대표가 직접 구민임명장을 수여한다. 더불어민주당 대표 시절 류 당선인을 3호 인재로 영입했던 이 대통령은 이날 취임식 축하메시지를 보낼 예정이다.취임식 사회는 동작구민이자 동작구 소재 중앙대학교를 졸업한 조충현 KBS 아나운서가 맡는다. 취임식에서는 류 당선인이 조 아나운서와 함께 진행하는 ‘새로운 구청장에게 바란다’ 코너를 통해 참석자를 대상으로 사전에 전달받은 소망지를 열어보고 답변하는 소통의 시간이 마련된다.취임식 초청 대상자 700여명 가운데는 동작구 재개발 조합장 90여명도 포함됐다. 취임식은 동작구청 유튜브 채널을 통해 생중계 된다.박재홍 기자