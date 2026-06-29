무안군, 전남개발공사에 감사패···남악신도시 조성 공로

남악·오룡지구 균형 개발

무안군 인구 증가 기여

이미지 확대 김산 무안군수와 장충모(오른쪽) 전남개발공사 사장.

이미지 확대 김산 무안군수와 장충모 전남개발공사 사장 등 관계자들이 기념사진을 찍고 있다.

세줄 요약 남악신도시 조성 공로 감사패 전달

남악·오룡지구 균형 개발 성과

무안군 인구 10만 시대 견인

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전남개발공사가 29일 남악신도시 조성사업을 성공적으로 추진하며 지역발전에 기여한 공로를 인정받아 무안군으로부터 감사패를 받았다.전남개발공사는 남악·오룡지구를 계획적으로 개발해 주거·교육·행정·상업 등 도시기반을 균형 있게 조성했다. 무안군의 인구 증가와 도시 경쟁력 강화에도 기여하는 공공개발을 해 왔다.남악신도시는 전남도청 이전과 연계해 조성된 대표적인 공공택지 개발사업이다.현재 남악·오룡지구는 계획인구 5만 7000명 대비 약 5만 2000명(91%)이 입주해 안정적인 정주 기반을 구축했다. 무안군 인구 10만 시대를 견인하는 핵심 성장축으로도 자리매김하고 있다.김산 무안군수는 “남악신도시는 무안군 성장의 전환점이자 인구 10만 시대를 앞당긴 핵심 기반이다”며 “전남개발공사의 책임 있는 공공개발이 무안군의 성장과 발전을 견인했다”고 평가했다. 이어 “그동안의 공공개발 성과와 지역 상생에 대한 감사의 마음을 담아 감사패를 드린다”고 말했다.장충모 전남개발공사 사장은 “이번 감사패는 공공개발의 성과와 지역상생의 가치를 인정받은 뜻깊은 평가다”며 “전남광주통합특별시 출범과 광주 군공항 이전 등 광역환경에 대응하는 공공기관으로서의 역할을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.무안 최종필 기자