순천시자원봉사센터, 지역사회 나눔 잇는 사랑의 쌀 기부···1800㎏ 전달

성화로타리클럽·봉화라이온스클럽·순천만라이온스클럽·금강건설

이미지 확대 순천성화로타리클럽이 쌀 1t을 전달한 후 기념사진을 찍고 있다.

이미지 확대 금강건설이 쌀 300㎏을 순천시자원봉사센터에 기부했다.

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순천시자원봉사센터가 29일 쌀 1800㎏을 기부받아 지역 내 취약계층을 위한 나눔 활동을 펼쳤다. 성화로타리클럽, 봉화라이온스클럽, 순천만라이온스클럽, 금강건설이 지역사회를 위해 적극 후원에 나섰다.이번 기부는 성화로타리클럽이 1t, 봉화라이온스클럽과 순천만라이온스클럽이 공동으로 500㎏, 금강건설이 300㎏을 마련했다. 기부된 쌀은 센터를 통해 지역사회 소외계층과 복지 사각지대에 놓인 어려운 이웃들에게 전달될 예정이다.참여한 단체들은 “어려운 이웃들이 조금이나마 힘과 희망을 얻기를 바라는 마음으로 뜻을 모았다”며 “앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.이신숙 순천시자원봉사센터장은 “어려운 경제 여건 속에서도 이웃을 생각하며 따뜻한 나눔을 실천해 주셔서 깊이 감사드린다”며 “소중한 쌀은 도움이 필요한 이웃들에게 전달해 따뜻한 희망을 전할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자