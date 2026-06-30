동작구 인수위 해단 “주민이 원하는 신속 재개발 등 공약사업 구체화”

1호 결재는 ‘정비사업 구역별 사업촉진 태스크포스팀’

이미지 확대 지난 29일 동작구 노량진 청사 공용회의실에서 류삼영(오른쪽) 동작구청장 당선인이 권대중 동작구청장직 인수위원장과 함께 인수위 보고서를 들고 기념촬영을 하고 있다.

동작구 제공

세줄 요약 공약 97개·제안 4개·핵심사업 116개 보고

정비사업 촉진 TF로 재개발 속도전 추진

AI행정추진단·동작타워 구상도 제시

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서울 동작구청장직 인수위원회는 최종 공약보고회를 마치고 해단식을 열었다고 30일 밝혔다.전날 동작구 노량진 청사 공용회의실에서 열린 최종 공약보고회에는 6·3 지방선거 당시 공약한 사업 97개와 인수위가 발굴한 제안 사업 4개, 부서별 핵심사업 116개가 보고됐다.류삼영 동작구청장 당선인의 ‘1호 결재’가 될 ‘정비사업 구역별 사업촉진 태스크포스팀’은 사업시행자 등 이해관계인과 도시계획·도시정비·법률·세무 등의 전문가, 구 담당부서와 서울시 소속 갈등관리책임관으로 구성된다. 월 1회 이상 현장 회의를 통해 신속한 재개발 사업 추진을 도울 계획이다.사업시행자에게 사업 기간 단축 방안을 교육하고, 사업시행계획과 관리처분계획 인가를 병행 추진하는 등의 방법으로 정비사업 기간을 최대한 단축하는 방안도 제시됐다. 500세대 이하 소규모 단지에 대해서는 다른 자치구와 협의해 서울시에 재개발 관련 각종 인허가 권한을 구청장에게 위임해달라고 요청하기로 했다.‘AI 기반 행정’과 관련해서는 구청장 직속 전담 부서인 ‘(가칭)AI행정추진단’을 출범시키는 방안이 보고됐다. 전문가 자문을 거쳐 AI 행정 혁신 과제들을 발굴하고, 동작구 전 부서가 추진할 사업들의 컨트롤타워 역할을 하게된다.본동 용양봉저정 공원 부지는 한강 파노라마 뷰를 감상할 수 있는 전망시설과 전시장 등이 갖춰진 ‘동작타워’를 세우는 방안이 검토됐다. 구는 이를 위해 다각적인 재원 조달 방안을 마련하기로 했다.류 당선인은 “20여 일이라는 짧은 시간이었지만 세심하게 공약 로드맵을 만들어주셔서 감사하다”며 “인수위원회의 뜻을 잘 받들어 동작을 환하게, 구민을 신나게 만드는 데 중요하게 쓰겠다”고 밝혔다.박재홍 기자