박성현 광양시장 취임 “광양 5대 대전환 선언”

호남 제1의 경제도시 향한 첫걸음

이미지 확대 박성현 광양시장이 취임 선서를 하고 있다.

이미지 확대 시청 시민홀에서 간소하게 열린 박성현 광양시장의 취임식 모습.

세줄 요약 민선 9기 취임식 간소화, 재정 여건 고려

광양5일시장 방문·현충탑 참배로 첫 일정

경제·산업·행정·생활SOC·AI 5대 대전환 선언

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광양시가 1일 시청 시민홀에서 시의원, 유관기관장, 향우, 공직자 등 150여명이 참석한 가운데 민선 9기 박성현 광양시장 취임식을 개최하고 새로운 시정의 출발을 알렸다. 행사는 어려운 재정 여건을 고려해 의전을 간소화하고 실용적인 행사로 마련됐다.취임식에 앞서 박 시장은 광양5일시장을 방문해 상인들과 소통하며 민생 현장을 살폈다. 이어 현충탑을 참배하며 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기렸다.그는 취임사에서 “당장의 화려한 축제보다 광양의 생존과 재정 정상화가 우선이라는 판단으로 취임식을 최소화했다”며 “뼈를 깎는 지출 구조조정과 재정 정상화를 통해 시민의 삶을 지키고 다시 성장하는 건강한 경제도시를 만들겠다”고 밝혔다.이어 민선 9기 시정 비전으로 ‘위기를 넘어 호남 제1의 경제도시 광양’을 목표로 광양의 운명을 바꿀 ‘광양 5대 대전환’을 추진하겠다고 밝혔다. ▲경제대전환 ▲산업대전환 ▲행정대전환 ▲생활 SOC 대전환 ▲AI 첨단도시 대전환을 통해 새로운 성장동력을 확보하고 시민이 체감하는 변화를 만들어 나가겠다고 강조했다.공직자들에 대한 당부사항도 주문했다. 박 시장은 “공직자는 시민을 관리하는 존재가 아니라 시민이 맡긴 권한으로 시민을 위해 봉사하는 사람”이라며 “시민이 주인이 되는 행정을 반드시 실현하겠다”고 시민 중심의 행정혁신을 강조했다. 이어 “적극행정을 통해 안 되는 이유보다 해결책을 먼저 찾는 조직문화를 정착시키고, 공직자가 소신 있게 일할 수 있도록 책임은 시장이 지겠다”는 의지도 피력했다.그는 “광양시를 민간의 경영 마인드와 공공성을 접목한 ‘주식회사 광양시’로 혁신해 시민이 ‘주주’이고 공무원이 ‘사원’이라는 자세로 발로 뛰는 행정을 펼쳐 나가겠다”며 “시민 주인, 기업 유치, 고용 창출이라는 세 가지 원칙을 바탕으로 ‘호남 제1의 경제도시’를 만들어 가겠다”고 힘줘 말했다.박 시장은 민선 9기 제1호로 ‘광양 대전환! 공감 토크’ 운영을 결재하는 등 시민과의 소통을 최우선으로 하는 시정 운영을 시작했다.광양 최종필 기자