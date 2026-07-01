이남오 함평군수, ‘함평 대전환 시대’ 항해 시작

군민 목소리 최우선 가치 삼고 현장 행정 실천

이미지 확대 이남오 함평군수가 1일 함평군문화체육센터에서 취임식을 하고 있다.

세줄 요약 취임식서 민선 9기 함평 대전환 시대 선언

군민 소통 행정과 미래산업 육성 방침 제시

빛그린산단 RE100 지정 추진 의지 표명

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이남오 전남 함평군수가 1일 함평군문화체육센터에서 취임식을 갖고 민선 9기 ‘함평 대전환 시대’의 힘찬 항해를 시작했다.이 군수는 취임식에 앞서 첫 일정으로 함평공원 충혼탑을 참배하며 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고, 군민을 위한 책임 있는 군정 수행을 다짐했다.기관단체장과 군민 등 2000여 명이 참석한 취임식에서 그는 민선 9기 군정 슬로건 ‘함평을 새롭게, 군민을 이롭게’를 발표하고, 군정 운영 방향을 공유했다.이 군수는 취임사를 통해 “민선 9기를 함평 대전환의 시대로 만들겠다”며 “군민의 목소리를 군정의 최우선 가치로 삼고 현장에서 답을 찾는 소통 행정을 실천해 ‘함평을 새롭게, 군민을 이롭게’ 만들겠다”고 밝혔다.이어 “전남광주특별시 출범이라는 역사적 전환기는 함평이 서남권 성장거점으로 도약할 수 있는 절호의 기회”라며 “빛그린국가산업단지를 중심으로 미래산업을 육성하고 청년과 기업이 찾아오는 활력 있는 도시를 만들겠다”고 강조했다.취임 선서 직후에는 한국RE100위원회와 업무협약을 맺고 핵심 공약인 함평 빛그린국가산단의 RE100 산단 지정 의지를 대내외에 표명했다.이와 함께 군정 운영 방침으로 청년이 모이는 미래 경제와 풍요를 더하는 농산어촌, 군민이 누리는 문화관광, 내 삶을 바꾸는 생활복지 등 4대 핵심 과제를 제시했다.함평 류지홍 기자