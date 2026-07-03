서울시 “소규모 재건축 지역 사업성 분석해드립니다”

200세대 미만·노후 건축물물 60% 이상 단지 대상

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서울시는 노후된 소규모 주택단지 정비사업을 위한 ‘소규모 재건축 사업성분석 지원사업’을 추진한다고 3일 밝혔다.

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이 사업은 소규모 주택단지를 선별해 개략적인 건축계획(용적률, 높이 등)과 사업성 분석(예상 공사비, 추정 분담금 등)을 무료로 지원해 사업 추진을 돕기 위해 마련됐다. 부지면적 1만㎡미만, 200세대 미만, 노후·불량건축물 60% 이상인 주택단지를 대상으로 토지소유자 10% 이상 동의를 얻어 7월 31일 오후 5시까지 구청에 신청하면 된다.시는 8월 중으로 사업성분석 대상지 15개소를 선정하고, 연말까지 현장조사 및 주민의견 수렴을 통해 개략적인 건축계획(안)으로 1차 주민설명회를 개최할 예정이다. 사업 대상에 선정되면 내부 분석을 거쳐 2027년 2월까지 개략적인 건축계획(용적률·건축규모·높이 등), 예상 공사비, 추정분담금, 사업성 분석 내용 등을 대상자에게 제공한다.자세한 내용과 신청방법은 서울시 홈페이지 ‘분야별정보 > 주택 > 주택건축 > 주택공급 > 소규모재건축’에서 확인 가능하다.박재홍 기자