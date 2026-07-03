곡성군, 온라인 현수막 접수시스템 도입

신청부터 게시대 배정, 게시 일정 확인까지 신청 절차 간소화

이미지 확대 곡성군 온라인 현수막 접수시스템 홍보물.

세줄 요약 현수막 지정 게시대 온라인 접수 시스템 도입

신청·배정·일정 확인 비대면 처리 전환

공정성·투명성·업무 효율 동시 강화

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전남 곡성군이 현수막 지정 게시대의 이용 편의를 위해 온라인 접수·배정 시스템을 운영한다.온라인 현수막 접수 시스템은 신청부터 게시대 배정, 게시 일정 확인까지 전 과정을 비대면으로 편리하게 처리할 수 있는 시스템이다.그동안 주민들은 현수막을 게시하려면 군청을 직접 방문하거나 전화로 신청하는 불편을 겪어왔다.이번 온라인 시스템 도입으로 신청 절차 간소화는 물론 게시대 배정 과정의 공정성과 행정의 투명성도 한층 강화됐다.특히 게시료와 부가가치세 처리, 정산 업무까지 전산화되면서 행정의 업무 효율성 제고와 회계 처리의 신뢰성을 동시에 높였다는 평가를 받고 있다.또 신청자는 해당 시스템을 통해 신청 현황과 게시 가능 일정을 실시간으로 확인할 수 있어 이용자 중심의 편의성도 크게 향상됐다는 평가다.현수막 지정 게시대 온라인 접수는 공식 웹사이트인 ‘www.곡성군현수막.com’을 통해 이용 가능하다.곡성군 관계자는 “온라인 접수 시스템 도입으로 군민 누구나 편리하고 공정하게 지정 게시대를 이용할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 체계적인 게시대 운영과 불법 광고물 정비를 통해 쾌적한 도시경관을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.곡성 류지홍 기자