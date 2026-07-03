해양수산과학관, 여수섬박람회 포토존 운영

오는 4일부터 포토존과 섬과 연안의 생물 사진전 운영

이미지 확대 해양수산과학관이 운영하고 있는 2026여수세계섬박람회 포토존.

세줄 요약 여수섬박람회 연계 포토존·사진전 운영

입구 현수막·홍보영상으로 행사 알림

입장권 소지자 무료관람과 홍보 확대

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전남광주통합특별시 해양수산과학관이 4일부터 과학관에서 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위해 섬박람회 포토존과 ‘섬과 연안의 생물’ 특별 사진전을 운영한다.과학관 입구에는 여수세계섬박람회 조직위원회가 제공한 대형 현수막과 홍보 포토존을 설치하고, 홍보 영상을 상영한다.이와 함께 국립호남권생물자원관이 제공한 ‘섬과 연안의 생물’ 사진전도 선보여 섬·연안 생태 가치도 알릴 계획이다.여수 돌산읍 여수세계섬박람회 주행사장 인근에 있는 해양수산과학관은 매년 25만명 이상이 찾는 해양관광의 명소다.남해안에 서식하는 토산 어종을 비롯해 바다거북과 어린 상어 등 살아 있는 해양생물 95종, 3500여마리를 전시하고 물고기 먹이 주기, 바다생물 그림 그리기 등 다양한 체험 프로그램도 운영한다.해양수산과학관은 섬박람회 입장권 소지자에게는 과학관을 무료로 관람하도록 하고 섬박람회 기간인 9월 5일부터 11월 4일까지 홍보 활동을 펼칠 계획이다.해양수산과학원 관계자는 “해양수산과학관을 찾는 관람객이 2026여수세계섬박람회를 통해 섬과 연안 자원을 체험하는 계기가 되길 바란다”며 “섬박람회와 연계한 홍보 콘텐츠 운영으로 지역 관광 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자