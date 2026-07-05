메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

‘한강 다리밑 영화관’에서 상영할 시민이 찍은 한강 사진·영상 찾는다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-07-05 16:26
입력 2026-07-05 16:26

사진·영상 총 22개 작품 선정

이미지 확대
‘한강 다리밑 영화관’ 공모 포스터
‘한강 다리밑 영화관’ 공모 포스터 ‘한강 다리밑 영화관’ 공모 포스터
서울시 제공


서울시는 다음 달 8일부터 3주 동안 여의도·뚝섬·광나루 한강공원에서 열리는 ‘2026 한강 다리 밑 영화관’에서 상영될 사진과 영상을 공모한다고 5일 밝혔다.

‘한강 다리 밑 영화관’은 여름을 맞아 한강공원에서 영화를 상영하는 행사로, 지난해부터 시민이 한강을 배경으로 촬영한 영상이나 사진을 영화 시작 전 상영하고 있다.

인스타그램 계정에 ‘한강다리밑영화관’ 등 지정된 해시태그로 사진이나 영상을 게시한 뒤 6일부터 26일까지 구글 폼으로 응모하면 된다. 시는 전문가 심사를 거쳐 다음 달 초 총 22편의 상영작을 선정할 예정이다. 최우수상 2편에는 시 미래한강본부장상과 상금을 수여한다.
봉양순 서울시의원, 경춘철교 전망쉼터 ‘경춘마루’ 조성 기여 감사패 수상
서울시의회 바로가기
thumbnail - 봉양순 서울시의원, 경춘철교 전망쉼터 ‘경춘마루’ 조성 기여 감사패 수상

박진영 시 미래한강본부장은 “한강에서 촬영한 특별하고 아름다운 순간을 많은 시민과 공유하고자 한다”고 참여를 당부했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 ‘한강 다리 밑 영화관’ 행사는 어느 달에 개최되는가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기