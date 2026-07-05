‘한강 다리밑 영화관’에서 상영할 시민이 찍은 한강 사진·영상 찾는다

사진·영상 총 22개 작품 선정

이미지 확대 ‘한강 다리밑 영화관’ 공모 포스터 ‘한강 다리밑 영화관’ 공모 포스터

서울시 제공

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서울시는 다음 달 8일부터 3주 동안 여의도·뚝섬·광나루 한강공원에서 열리는 ‘2026 한강 다리 밑 영화관’에서 상영될 사진과 영상을 공모한다고 5일 밝혔다.‘한강 다리 밑 영화관’은 여름을 맞아 한강공원에서 영화를 상영하는 행사로, 지난해부터 시민이 한강을 배경으로 촬영한 영상이나 사진을 영화 시작 전 상영하고 있다.인스타그램 계정에 ‘한강다리밑영화관’ 등 지정된 해시태그로 사진이나 영상을 게시한 뒤 6일부터 26일까지 구글 폼으로 응모하면 된다. 시는 전문가 심사를 거쳐 다음 달 초 총 22편의 상영작을 선정할 예정이다. 최우수상 2편에는 시 미래한강본부장상과 상금을 수여한다.박진영 시 미래한강본부장은 “한강에서 촬영한 특별하고 아름다운 순간을 많은 시민과 공유하고자 한다”고 참여를 당부했다.김주연 기자