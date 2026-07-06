목포시, 목포대교 경관조명 특화사업 완료…두 달간 시범 운영

목포대교, 최신 LED 옷 입고 밤바다 수놓는다

8월 말까지 시범운영…완성도 높인 후 준공식

이미지 확대 목포대교 경관조명 특화사업이 완료돼 8월 말까지 시범운영에 들어 갔다. (목포시 제공)

세줄 요약 목포대교 경관조명 특화사업 완료

최신 LED 교체 후 두 달간 시범 운영

시민 의견 반영해 야간 명소 조성

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전남 목포시의 대표적 랜드마크인 목포대교가 최신 LED 조명으로 새 단장을 마치고 화려한 야간 경관 명소로 거듭난다.6일 목포시에 따르면 시는 노후화된 목포대교의 경관조명 시설을 개선하는 ‘목포대교 경관조명 특화사업’을 완료하고, 본격적인 정식 가동에 앞서 이달부터 오는 8월 말까지 두 달간 시범 운영에 돌입했다.이번 특화사업은 노후화된 기존 경관조명을 효율이 높고 색 표현이 풍부한 최신 LED 조명으로 전면 교체하고, 다채로운 빛을 낼 수 있는 연출 기법을 적용해 목포대교를 지역의 새로운 야간 명소로 만들기 위해 추진됐다.시는 두 달간의 시범 운영 기간 동안 조명의 밝기 균일성과 연출 프로그램의 완성도, 적정 운영 시간 등을 면밀히 점검할 예정이다. 이와 함께 현장을 찾는 시민과 관광객들의 다양한 의견을 수렴해 본격적인 운영에 앞서 완성도를 높이겠다는 구상이다.사업 첫날이었던 지난 1일 저녁에는 강성휘 목포시장이 직접 목포대교 현장을 방문해 경관조명의 작동 상태와 시설물 안전성을 점검했다. 당시 강 시장은 관계자들에게 시범 운영 과정에서 나오는 시민들의 목소리를 적극적으로 모니터링하고 반영해 줄 것을 당부했다.시는 오는 8월 말 시범 운영이 끝나면 인근 대반동 야간경관 디자인 조성공사 마무리에 맞춰 합동 준공식을 개최할 예정이다. 이후 새 단장한 목포대교를 지역을 대표하는 야간 관광 콘텐츠로 본격 활용하게 된다.시 관계자는 “새롭게 바뀐 목포대교가 밤바다와 어우러져 시민과 관광객 모두에게 사랑받는 야간 명소가 되기를 기대한다”고 밝혔다.임형주 기자