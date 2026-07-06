광양 ‘섬진강 별빛 스카이’ 운영 정상화···관광 활력 기대

관리위탁 변경 계약 체결

이미지 확대 광양 망덕포구 공중하강체험시설 ‘섬진강별빛스카이’

이미지 확대 광양 망덕포구 공중하강체험시설 ‘섬진강별빛스카이’

세줄 요약 위탁료 재산정으로 운영 정상화

행정심판 뒤 변경 계약 체결

주변 관광자원 연계 활성화 추진

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광양 ‘섬진강 별빛 스카이’가 운영 정상화에 들어가면서 관광 활력이 기대된다.6일 광양시에 따르면 망덕포구 공중하강체험시설인 ‘섬진강 별빛 스카이’가 관리 위탁료를 조정하고 운영사와 변경 계약을 체결했다. ‘섬진강 별빛 스카이’는 섬진강과 광양만의 경관을 한눈에 조망하며 공중하강(짚와이어) 체험을 즐길 수 있는 관광시설이다. 광양을 찾는 관광객들에게 다양한 체험 콘텐츠를 제공하고 있다.하지만 운영 과정에서 초기 산정된 관리 위탁료와 실제 운영 수익 간 차이가 발생하면서 운영사의 재정 부담이 커졌다. 업체 측의 계약 해지 요구와 행정심판으로 이어지며 시설 운영에 차질이 우려됐다.이에 광양시는 지난 4월 행정심판 재결에 따라 개장 이후 실제 운영 실적과 수익 구조를 면밀히 분석해 적정 관리 위탁료를 재산정했다. 그 결과 연간 관리 위탁료를 3179만원으로 조정하고 운영사와 원만한 협의를 거쳐 관리 위탁 변경 계약을 체결했다.시는 운영사와 협력해 시설 운영 개선과 이용객 편의 향상에도 나설 계획이다. 특히 인근 ▲배알도 별빛야영장 ▲섬진강요트체험장 ▲배알도 섬 정원 ▲지역 음식점·카페 등 주변 관광자원과 연계한 체험 프로그램을 확대하고, 홍보·마케팅을 강화해 섬진강권 관광 활성화를 추진할 방침이다.이현주 시 관광과장은 “운영사와 힘을 합쳐 이용객 편의를 높이고, 주변 관광자원과 연계한 다양한 체험 콘텐츠를 확대해 섬진강권 관광 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.광양 최종필 기자