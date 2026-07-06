광진구, 집중호우 대비 취약지역 점검 …“안전 최우선”

구의동·광진정보도서관·광장빗물펌프장 직접 점검

빗물받이, 양수기함 등 수방시설 집중 확인

김경호 구청장 “구정의 중심은 현장”

이미지 확대 김경호(오른쪽 두번째) 광진구청장이 지난 3일 광진정보도서관 일대에서 한강변 저지대 차수판 설치 공사 현장을 점검하고 있다.

광진구 제공

세줄 요약 장마·태풍 대비 취약지역 현장 점검

양수기함·차수판·빗물펌프장 운영 확인

초경량 배수펌프·교육 등 대응력 강화

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광진구가 본격적인 장마와 태풍에 대비해 수해 취약지역을 점검하고 수방 대응체계를 강화하는 등 여름철 재난 대비에 나섰다.김경호 광진구청장은 지난 3일 관계 공무원들과 함께 구의동과 광진정보도서관, 광장빗물펌프장을 차례로 찾아 침수 위험요인을 살피고 수방시설 운영 상태와 대응체계를 점검했다.이번 점검은 국지성 집중호우와 태풍 등 여름철 자연재해에 선제적으로 대응하기 위해 침수 취약지역의 안전관리 실태와 수방시설 운영 상황을 종합적으로 확인하고자 마련됐다.구의동 일대에서는 다목적 자율대여 양수기함과 맨홀 추락방지시설의 관리 상태와 작동 여부를 점검해 침수 발생 시 장비를 신속하게 활용할 수 있도록 했다. 이어 광진정보도서관 일대에서는 한강변 저지대 차수판 설치 공사 현장과 운영체계를 확인했으며, 광장빗물펌프장에서는 배수시설 가동 상태와 비상 대응체계를 살폈다.광진구는 여름철 풍수해에 대비해 수방 대응 역량을 지속적으로 강화하고 있다. 초경량 모터 배수펌프와 다단 배수시스템을 도입하고 양수기 운용 교육을 실시해 현장 대응 능력을 높였다. 또 다목적 자율대여 양수기함을 운영하고 반지하주택 침수방지시설을 무료 설치하는 등 초기 대응 기반을 마련했다. 빗물받이와 하수관로 정비, 양수기 전수 점검, 배수펌프장 운영·관리도 지속적으로 추진하며 침수 취약지역 중심의 빈틈없는 수방체계를 유지하고 있다.김경호 구청장은 “구정의 중심은 언제나 현장”이라며 “앞으로도 현장을 직접 찾아 위험요인을 꼼꼼히 살피고 현장 중심 행정으로 구민의 생명과 안전을 최우선으로 지키겠다. 집중호우와 태풍으로부터 구민의 생명과 재산을 보호하기 위해 사전 대비와 신속한 대응에 최선을 다하겠다”고 말했다.이범수 기자