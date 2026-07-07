순천시소상공인연합회 ‘2026 순천시 청년 소상공인 초기 성장 프로젝트’ 참여기업 모집

브랜딩·홍보 콘텐츠·컨설팅·커넥트 페어까지

지역 청년 브랜드 10개 기업 육성

이미지 확대 ‘2026 순천시 청년 소상공인 초기 성장 프로젝트’ 참여기업 모집 웹 포스터.

세줄 요약 청년 소상공인 10개 기업 모집

브랜딩·홍보·네트워크 지원

커넥트 페어로 판로 확대

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순천시소상공인연합회 청년분과가 지역 청년 소상공인의 브랜드 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 ‘2026 순천시 청년 소상공인 초기 성장 프로젝트’ 참여 기업을 모집한다. 기간은 7일부터 오는 22일까지다.청년공동체 활성화 사업의 일환으로 추진되는 이 사업은 성장 가능성을 갖춘 청년 소상공인에게 브랜딩과 홍보, 네트워크 구축 등 사업 운영에 필요한 실질적인 지원을 제공해 지역을 대표하는 청년 브랜드를 육성하기 위해 마련됐다.모집 규모는 10개 기업이다. 순천시에서 점포 또는 사무실 등을 운영하는 19세부터 45세 이하 청년 소상공인을 대상으로 한다.선정된 기업은 ▲맞춤형 컨설팅 ▲홍보 콘텐츠 지원 ▲CONNECT FAIR(커넥트 페어) 참가 지원 등 3개 분야의 성장 프로그램을 지원받는다.먼저 맞춤형 컨설팅에서는 전문가가 기업의 성장 단계와 특성에 맞춰 마케팅 전략, 디자인, 지원 사업 연계 등 기업 성장 방향을 제안한다. 또 홍보 콘텐츠 지원을 통해 회사 소개 PPT와 온라인 홍보물 등 기업 홍보에 필요한 콘텐츠를 제작해 브랜드 경쟁력을 높이고 시장 진출 기반을 마련할 수 있도록 지원한다.프로젝트의 마지막 단계인 커넥트 페어에서는 참여 기업의 브랜드와 제품을 직접 홍보할 수 있는 부스 운영과 브로셔 수록, 네트워킹 프로그램 등을 지원해 소비자와 지역 기관, 협력 기업을 만날 수 있는 기회를 제공한다.주치훈 순천시소상공인연합회 청년분과위원장은 “청년 소상공인에게 가장 필요한 것은 단순한 지원이 아닌 자신의 브랜드를 성장시키고 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있는 기회다”며 “전문가 컨설팅부터 홍보 콘텐츠 제작, 네트워크 구축, 커넥트 페어까지 성장에 필요한 과정을 하나로 연결한 실전형 프로그램을 제공한다”고 밝혔다. 그는 “뛰어난 아이디어와 열정을 가진 청년 사업가들이 많지만 브랜딩과 홍보, 판로 확대에 어려움을 겪는 경우가 적지 않다”며 “이번 프로젝트가 청년들이 서로 협업하고 성장하며 순천을 대표하는 브랜드로 도약하는 계기가 되기를 기대한다”고 덧붙였다.고영우 순천시소상공인연합회 회장은 “청년 소상공인의 성장은 지역 경제의 미래 경쟁력을 키우는 중요한 투자다”며 “연합회는 청년들이 안정적으로 창업하고 지속적으로 성장할 수 있도록 실질적인 지원과 협력 체계를 확대해 나가겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자