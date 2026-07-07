순천시 공식 블로그, 네이버 메이트 선정···콘텐츠 경쟁력 입증

국내여행 분야 우수 블로그 선정

순천 매력 전국에 알려

이미지 확대 순천시청 뉴미디어홍보팀이 사무실에서 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 김민지 주무관, 하세희 팀장, 이승민 주무관.

이미지 확대 순천시 공식 블로그

세줄 요약 네이버 메이트 국내여행 주제 선정

공무원·시민기자단 협업 운영 방식

관광·문화 홍보 효과 확대 기대

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순천시 공식 블로그가 ‘2026년 7월 네이버 메이트’ 국내여행 주제에 선정됐다.‘네이버 메이트’는 네이버에서 양질의 콘텐츠를 꾸준히 제작하고 이용자들과 활발하게 소통하는 크리에이터를 매월 선정하는 프로그램이다. 콘텐츠의 전문성, 독창성, 운영 활성화 등을 종합적으로 평가해 선정한다.순천시 공식 네이버 블로그는 담당 공무원이 직접 운영을 총괄하고, 시민기자단이 현장의 생생한 이야기를 더하는 협업 방식으로 운영되고 있다. 행정이 제공하는 정확한 정책 정보와 시민의 시선이 담긴 여행 콘텐츠를 함께 제공하며 신뢰성과 현장성을 모두 갖춘 점이 높은 평가를 받았다.특히 하세희 뉴미디어홍보팀장과 김민지·이승민 주무관의 지속적인 아이디어 발굴과 화합, 열정이 큰 역할을 한 것으로 알려졌다.이번 네이버 메이트 선정으로 순천시 공식 블로그는 네이버가 인정한 국내여행 분야 우수 콘텐츠 채널로서 공신력을 확보하게 됐다. 이를 계기로 순천의 관광·문화·축제 등 다양한 지역 콘텐츠가 더 많은 이용자에게 노출돼 도시 브랜드와 관광 홍보 효과를 높일 것으로 기대된다.시 관계자는 “이번 네이버 메이트 선정은 시민들의 관심과 꾸준한 응원이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 시민들이 쉽고 재미있게 시정과 순천 소식을 접할 수 있도록 더욱 유익하고 공감할 수 있는 콘텐츠를 제공하겠다”고 밝혔다.시는 네이버 블로그를 비롯해 유튜브, 인스타그램, 카카오톡 채널, 페이스북 등 8개의 공식 SNS 채널을 운영하며 시민과의 온라인 소통을 지속적으로 확대하고 있다.순천 최종필 기자