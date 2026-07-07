고독사 막는 ‘민관 레이더’…구로구 고립예방협의체 운영

구청·동주민센터 등 28명 참여

8일 첫 회의 열고 위촉장 전달

이미지 확대 장인홍 구로구청장이 지난 3일 구청 르네상스홀에서 열린 민선 9기 공약사업 검토보고회에서 공약사업 추진계획을 점검하고 있다.

구로구 제공

세줄 요약 고립예방협의체 구성, 민관 협력체계 구축

고독사·사회적 고립 위험가구 조기 발굴

복지서비스·지역자원 연계 강화 방침

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구로구가 고독사와 사회적 고립을 예방하고 고립가구 발굴·지원 체계를 강화하기 위해 ‘고립예방협의체’를 구성해 운영한다고 7일 밝혔다.고립예방협의체는 고립 위험 가구를 조기에 발견하고 필요한 복지서비스와 지역 자원을 연계하기 위한 민관 협력체계다. 구로구는 올해 처음으로 협의체를 구성해 공공과 민간이 함께 고립가구 발굴, 지원 연계, 사례 공유 등을 추진한다.협의체는 구청과 동주민센터, 정신건강복지센터, 1인가구지원센터, 구로구약사회, 구로우체국, 구로구사회복지협의회, 구로희망복지재단, 한국공인중개사협회 구로구지회, 종합사회복지관 등 관련 기관 관계자 28명으로 구성된다.첫 회의는 8일 구로구청 창의홀에서 열린다. 이날 회의에서는 위촉장 전달과 함께 고립예방협의체 운영 방향, 고립 관련 사업 현황, 기관 간 의뢰·연계 및 협력체계 구축 방안을 논의한다.특히 구는 이날 회의를 통해 각 기관에서 추진 중인 고립예방 관련 사업을 공유하고, 구로구 지역 특성과 고립가구 실태를 반영한 특화사업 발굴 방향도 함께 논의할 계획이다.구는 올해 협의체 구성과 운영체계 정립을 시작으로, 향후 고립가구 발굴·연계 체계를 구축하고 협력기관을 확대해 나간다. 장기적으로는 민간 주도성을 강화해 고립예방사업이 지속적으로 추진될 수 있는 기반을 다져 나갈 방침이다.장인홍 구로구청장은 “사회적 고립은 행정의 노력만으로 해결하기 어려운 만큼 지역 안에서 함께 살피고 연결하는 협력체계가 중요하다”며 “고립예방협의체를 통해 고립 가구를 적극 발굴하고 필요한 지원이 제때 이어질 수 있도록 지역 안전망을 강화해 나가겠다”고 말했다.이범수 기자