이용대와 함께하는 여름방학…은평구, 배드민턴 특강 개최

요넥스코리아 선수단 재능기부

오는 8일부터 신청 접수

이미지 확대 지난해 열린 ‘요넥스코리아 선수단과 함께하는 배드민턴 일일 특강’에서 이용대(오른쪽 세번째) 선수와 청소년들이 기념촬영을 하고 있다.

은평구 제공

세줄 요약 여름방학 청소년 배드민턴 특강 개최

이용대 포함 요넥스코리아 선수단 강의

은평다목적체육관서 무료 진행 예정

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서울 은평구는 여름방학을 맞아 오는 30일 청소년을 대상으로 ‘요넥스코리아 선수단과 함께하는 배드민턴 일일 특강’을 운영한다고 7일 밝혔다.올해로 3회째를 맞은 이번 특강은 요넥스코리아 선수단의 재능기부 사업의 일환으로 마련됐다. 지난해 전국대회 단체전 2회 우승을 기록한 요넥스코리아 선수단의 전 국가대표 이용대 선수를 비롯한 선수들이 직접 강사로 참여해 실전 기술과 훈련 비법을 전수할 예정이다.특강은 은평다목적체육관에서 2시간 동안 무료로 진행된다. 참가 청소년들은 국내 정상급 선수들의 지도를 받으며 배드민턴 실전 기술과 훈련 노하우를 익히는 시간을 갖는다.신청은 8일부터 15일까지 은평구청 누리집 신청접수광장을 통해 받으며, 전자 추첨으로 참가자 20명을 선발한다. 결과는 20일 알림톡으로 안내할 예정이며, 참가자 준비물은 운동하기 편한 복장과 배드민턴 라켓이다.김미경 은평구청장은 “청소년들이 여름방학 동안 국내 정상급 선수들과 함께하며 배드민턴의 즐거움을 느끼는 시간이 되길 바란다”며 “이번 특강이 건강한 여가활동과 스포츠에 대한 관심을 키우는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.이범수 기자