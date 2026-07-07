“AI·코딩·미래기술체험”…동작구, 여름방학 청소년 미래교육 특강

7월 23일부터 8월 14일까지 중앙대 등에서 진행

류삼영 구청장 “차별화된 미래교육 프로그램 지원”

이미지 확대 지난해 8월 서울 동작구에서 진행한 ‘2025 동작미래교육사업’에 참여한 학생들이 특강이 진행된 중앙대학교에서 기념촬영을 하고 있다.

동작구 제공

서울 동작구는 여름방학 기간 청소년들의 미래 역량 향상을 위한 ‘2026년 동작미래교육지원사업 여름방학 특강’을 운영한다고 7일 밝혔다.

세줄 요약 여름방학 청소년 미래교육 특강 운영

AI·코딩·VR 등 체험형 프로그램 구성

동작구 거주·재학생 무료 신청 가능

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7월 23일부터 8월 14일까지 중앙대학교와 대방청소년센터, 서울퓨처랩 등에서 진행되는 이번 특강은 학생들이 다양한 미래기술을 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 체험 중심으로 구성됐다.중앙대와 함께하는 코딩캠프(중앙대학교)’에서는 초등학생을 대상으로 마이크로비트 코딩을, 중·고등학생을 대상으로 인공지능(AI)·머신러닝 교육을 진행한다.초등학생 대상 ‘수․과학 체험과정(대방청소년센터)’에서는 공학·목공·생명과학·식품과학 등 다양한 분야의 체험활동을 운영하며, ‘견학과정(서울퓨처랩)’에서는 VR 우주탐험과 드론레이스, 배틀봇, 퓨처모빌리티 등 미래기술 콘텐츠를 직접 체험할 수 있다.프로그램별로 12명에서 30명까지 모집하고, 동작구에 거주하거나 지역 내 학교에 재학 중인 초·중·고등학생은 누구나 무료로 참여할 수 있다. 이날 10시부터 홍보포스터 내 QR코드로 접수하면 된다. 접수는 선착순이다.류삼영 구청장은 “이번 특강이 청소년들이 AI와 미래기술을 쉽고 재미있게 배우며 적성과 진로를 탐색하는 계기가 되길 바란다”면서 “앞으로도 차별화된 미래교육 프로그램을 통해 청소년들의 성장을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자