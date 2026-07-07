이승로 성북구청장, 민선 9기 첫 서울특별시구청장협의회장 선출

임기는 1년으로 내년 6월 30일까지

이미지 확대 이승로 성북구청장이 7일 열린 ‘민선 9기 1차년도 서울특별시구청장협의회 총회’에서 신임 협의회장으로 선출된 후 소감을 밝히고 있다.

성북구 제공

세줄 요약 민선 9기 첫 서울구청장협의회장 선출

서울 25개 자치구 대표 협의 창구 역할

3선 경험 바탕으로 가교 역할 다짐

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이승로 서울 성북구청장이 7일 민선 9기 첫 서울구청장협의회장으로 선출됐다.서울구청장협의회는 이날 오후 중구 PJ호텔에서 ‘민선 9기 1차년도 서울특별시구청장협의회 총회’를 열고 이 구청장을 신임 회장으로 뽑았다.협의회장의 임기는 1년으로 내년 6월 30일까지다. 서울 25개 자치구를 대표해 서울시와 중앙정부의 협의 창구 역할을 한다. 1995년 설립된 협의회는 자치구 사무의 연락·조정 및 조사 연구, 지방자치 관련 법령 및 국가 정책에 대한 의견 개진과 건의, 지방자치 발전을 위한 시책의 입안 및 추진 등을 주요 사업으로 한다. 협의회는 자치구 간 협력을 강화하고, 건전한 지방자치 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다.이날 총회에서는 임원진 구성 논의도 이뤄졌다. 고문으로는 직전 협의회장인 서강석 송파구청장이 추대됐다. 부회장으로는 유찬종 종로구청장(서북권), 유보화 성동구청장(동북권), 진교훈 강서구청장(서남권), 김현기 강남구청장(동남권)이 선출됐다. 사무총장은 유동균 마포구청장이, 감사는 류삼영 동작구청장이 맡게 됐다.이 구청장은 “3선까지 구정을 맡아오며 쌓은 경험을 바탕으로 서울시, 중앙정부와의 가교 역할을 충실히 수행하겠다”며 “25개 자치구가 처한 여건은 저마다 다르지만 시민의 삶을 가장 가까이에서 책임지는 지방정부라는 공통된 역할을 하는 만큼 협의회를 통해 자치구 공동의 목소리를 모아나가겠다”고 말했다.송현주 기자