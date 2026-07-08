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66년 시계 지킴이 ‘보성 이삼종 대표’ 장학금 2000만원 기탁

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최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-07-08 13:43
입력 2026-07-08 13:43

“보성 위해 쓰고싶다” 두 번째 나눔 실천

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김철우 군수와 이삼종(오른쪽) 일광당 대표가 보성군수 집무실에서 환담을 나누고 있다.
김철우 군수와 이삼종(오른쪽) 일광당 대표가 보성군수 집무실에서 환담을 나누고 있다.


전남 보성군 벌교읍에서 66년째 ‘일광당’ 시계방을 운영하는 이삼종(83) 대표가 지역 인재 육성을 위해 장학기금 2000만원을 전달했다. 이 대표는 항암 투병 중임에도 불구하고 지역에 따뜻한 나눔을 실천하고 있어 감동을 주고 있다.

지난 7일 (재)보성군장학재단에 기탁한 장학금은 3년 전 팔순을 맞아 1000만원을 기탁한 데 이은 두 번째 기부다.

이 대표는 평생을 지역 주민들과 함께 생활해 온 향토 상인이다. 첫 기탁 당시 “지역사회와 함께하고 싶다”는 뜻을 밝힌 데 이어 이번에도 “내 돈은 나를 위해 쓰기보다 보성을 위해 쓰고 싶다”며 “지역 아이들이 꿈을 키우고 미래를 준비하는 데 도움이 되길 바란다”고 기부 취지를 설명했다.

김철우 보성군수는 자신의 페이스북을 통해 “마을회관에 고장 난 시계가 있으면 직접 고쳐주고 싶어 하시고, 시계가 없으면 하나 달아드리고 싶다고 할 정도로 평생 익힌 기술을 이웃을 위해 쓰고 싶어 하는 참 어르신이다”고 소개했다. 김 군수는 “본인과 사모님의 팔순을 기념해서 4000만원을 기부하시겠다는 큰 약속을 해주신 어르신은 제게 돈보다 더 큰 가치를 가르쳐 주셨다”고 고마움을 전했다.



한편 (재)보성군장학재단은 총 210억원의 장학기금을 조성해 안정적인 재정 기반을 구축하고 있다. 다각적인 교육 환경을 개선하는 등 인재 양성에 힘쓰고 있다.

보성 최종필 기자
세줄 요약
  • 벌교읍 66년 시계방 운영 이삼종 대표
  • 항암 투병 중 장학금 2000만원 기탁
  • 지역 인재 육성 위한 두 번째 나눔
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