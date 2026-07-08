서강석 송파구청장, 집중호우 앞두고 현장 안전점검

몽촌1 빗물펌프장·송파동·화훼마을 시설물 점검

이미지 확대 서강석(오른쪽) 송파구청장이 7일 오전 몽촌1 빗물펌프장을 찾아 시설물을 살펴보고 있다.

송파구 제공

서강석 서울 송파구청장은 집중호우가 예상되는 가운데 침수 예방 시설과 취약 지역을 찾아 민선 9기 첫 현장 점검에 나섰다.

세줄 요약 집중호우 앞두고 송파구 현장 안전점검

몽촌1 펌프장·송파동·화훼마을 순회 점검

물막이판·역지변 설치로 침수 피해 예방

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서 구청장은 7일 오전 몽촌1 빗물펌프장과 송파동 주택가, 화훼마을을 찾아시설물을 직접 점검했다.몽촌1 빗물펌프장을 찾은 서 구청장은 펌프가 제대로 작동하는지 하나하나 확인한 후 제진기 상태를 꼼꼼히 살폈다. 빗물펌프장은 큰비가 올 때 빗물을 빠르게 하천으로 내보내 인근 지역이 물에 잠기지 않게 막아 주는 시설이다.이어 반지하 주택이 많은 송파동 주택가를 찾아 물막이판 설치 상태를 살폈다. 구는 지난해 물막이판 1420m와 역지변 920개를 설치했고, 올해는 7월 기준 물막이판 670m와 역지변 470개를 추가로 설치했다. 이후 화훼마을을 찾은 서 구청장은 물막이판 설치 현장과 지난 4월 발생한 화재 현장을 둘러보고, 장마철 안전 상황을 다시 한번 살폈다.서 구청장은 “여름철 침수 피해는 미리 준비한 만큼 줄일 수 있다”라며 “비가 오기 전에 시설을 하나하나 점검하고 취약한 곳을 살펴 구민이 안심하고 여름을 보낼 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자