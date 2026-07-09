현대제철, 민관 합동 ‘등굣길 교통안전 캠페인’

순천시, 순천경찰서, 순천종합사회복지관 등 참여

손선풍기 무료 배포

이미지 확대 현대제철 순천공장이 순천시, 순천경찰서, 순천종합사회복지관 등과 함께 순천왕운초와 왕운중학교 일대에서 민관 합동 교통안전 캠페인을 펼쳤다.

이미지 확대 현대제철 순천공장이 순천시, 순천경찰서, 순천종합사회복지관 등과 함께 순천왕운초와 왕운중학교 일대에서 민관 합동 교통안전 캠페인을 펼쳤다.

이미지 확대 현대제철 순천공장이 순천왕운초와 왕운중학교 일대에서 민관 합동 교통안전 캠페인을 펼쳤다.

세줄 요약 순천왕운초·중학교 일대 교통안전 캠페인 전개

H형 빛나는 도로 사업 기반 민관 합동 추진

학생 보행 안전과 안전문화 확산 집중

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현대제철 순천공장이 9일 순천왕운초와 왕운중학교 일대에서 민관 합동 교통안전 캠페인을 펼쳤다.등굣길 학생들의 안전한 보행 환경 조성을 위해 ‘H형 빛나는 도로’ 사업의 일환으로 추진한 교통안전 캠페인은 현대제철 순천공장을 비롯해 순천시 사회복지과, 순천경찰서, 순천종합사회복지관, 모범운전자회 등 관계자 30여명이 참여했다.‘H형 빛나는 도로’ 사업은 현대제철이 2021년부터 추진해온 대표적인 직원 참여기금 사회공헌사업이다. 바닥 LED신호등과 적색잔여 표시기 등 교통시설을 설치해 교통사고 발생률을 낮추고 안전한 교통 환경을 조성하기 위해 마련됐다.순천왕운초·중학교 일대는 아파트 단지와 인접한 도보로 통학하는 학생들의 비중이 높다. 출퇴근 시간대 차량 통행이 많아 보행 안전에 대한 관심이 꾸준히 요구돼 왔다. 이에 현대제철은 지역 유관기관과 협력해 교통안전시설 개선과 교통안전 문화 확산 활동을 병행하며 사고 예방에 힘쓰고 있다.이날 참석자들은 보행 중 스마트폰 사용 금지, 무단횡단 금지 등의 문구가 담긴 피켓과 현수막을 활용해 교통 안전문화 인식 확산을 위한 캠페인 및 홍보물품 손선풍기를 배포해 호응을 받았다.현대제철 관계자는 “아파트 단지에서 도보로 통학하는 학생들이 많은 지역인 만큼 출퇴근 시간대 보행 안전 확보가 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 다양한 교통안전 활동을 지속적으로 추진해 안전한 교통문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.현대제철은 ‘H형 빛나는 도로’ 사업을 대표 사회공헌 프로그램으로 확대 운영하고 있다. 현재 당진, 인천, 포항 사업장이 위치한 주요 지역에서도 교통안전 환경 개선과 안전문화 확산 활동을 전개하고 있다.순천 최종필 기자