순천 선암사 원통전·송광사 응진당···보물 지정

순천시 54번·55번째 ‘보물’ 지정

이미지 확대 ‘선암사 원통전’

이미지 확대 ‘송광사 응진당’

세줄 요약 선암사 원통전·송광사 응진당 보물 지정

왕실 원당과 조선 중기 불전 가치 인정

순천시 54·55번째 보물, 승격 성과

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조선 중·후기 부불전 건축물인 ‘선암사 원통전’과 ‘송광사 응진당’이 국가지정문화유산 ‘보물’로 지정됐다. 순천시의 54번째와 55번째 보물이다.부불전은 사찰의 중심 법당인 대웅전 등의 본전과 떨어져 건립된 부속 법당이다. 그동안 문화유산의 가치는 높았지만 불상과 석탑, 주불전에 비해 거의 주목을 받지 못했다.순천시는 두 유산의 가치를 인정받기 위해 국가유산청과 협력해 왔다. 시는 문화유산의 현황과 역사, 관련 기록과 숨은 이야기들을 발굴해 국가지정문화유산으로 승격을 추진했으며, 그 가치를 인정받아 보물로 지정됐다.◆정조의 기도와 순조의 친필이 남은 ‘선암사 원통전’선암사 원통전은 관세음보살을 주불로 모신 전각이다. 조선 후기 왕실의 번영과 순조 임금의 탄생을 기원했던 대표적인 ‘왕실 원당’ 건물이다. 1824년 왕실의 후원으로 중창된 이 건물은 정면 3칸, 측면 3칸 규모에 정면 1칸을 돌출시킨 ‘丁(정)자형’ 평면구조를 갖추고 있다. 이는 일반적인 불전과 차별화된 왕실 제향 공간만의 고유한 특징이다.또 원통전뿐만 아니라 바로 옆의 첨성각과 현재의 장서각(옛 축성전)까지 포함해 전체가 왕실 원당 공간으로, 선암사가 왕실 후원을 통해 조선 후기 최고의 사찰로 성장한 계기가 된 문화유산이다.특히 조선 후기를 상징하는 개혁 군주인 정조 임금과 그 아들인 순조 임금의 탄생 설화가 깃든 역사적인 장소다. 두 임금을 선암사가 종교적·정신적으로 후원했다는 증거 유산이자 조선 후기 왕실과 사찰 관계 연구에 귀중한 자료로서 가치가 높다.◆ 조선 중기 건축미의 정수 ‘송광사 응진당’송광사 응진당은 석가모니불과 제자인 16나한을 봉안한 불전이다. 조선 중기 건축 특유의 소박하면서도 단단한 미감을 잘 간직하고 있다.1504년 창건 후 1623년 중수한 응진당 내부에는 17세기 전라도 지역에서 활동했던 조각승 응원 등이 1624년 제작한 수준 높은 불상(보물 ‘순천 송광사 목조석가여래삼존상 및 소조 16나한상’)과 1724년 제작한 불교 회화(보물 ‘순천 송광사 석가모니후불탱·십육나한탱’) 등 다수의 보물급 문화유산을 오랫동안 봉안해 왔다.건물은 정면 3칸, 측면 3칸 규모로 조선 중기 불전 건축의 전형적인 양식을 완벽히 유지하고 있고 건물 연혁을 살필 수 있는 상량문 등 관련 기록 유산도 잘 보존하고 있다. 사찰 불전의 절대 연대를 살필 수 있는 조선 중기 건축사의 표지 유산으로서 가치가 높다.손훈모 순천시장은 “이번 보물 지정은 선암사가 왕실 원찰로서 역사적 정체성을 회복하는 계기가 되고, 승보사찰 송광사의 수행 전통을 이어온 정신적인 뿌리가 되는 건물의 가치를 뒤늦게나마 인정받은 쾌거다”라며 “앞으로도 지역 문화유산의 숨은 가치를 발굴해 국가지정문화유산으로 승격을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.한편 시는 60건의 국보·보물을 비롯해 총 177건의 국가유산을 보유하고 있다. 전남광주통합특별시 출범 이후 첫 보물 지정이라는 성과를 거뒀다.순천 최종필 기자