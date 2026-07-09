영암군, 광주 반도체와 영암·해남 솔라시도 동반성장 촉구

안정적 재생에너지 공급 체계가 국가 산업 경쟁력 좌우

이미지 확대 영암군청 전경.

전남 영암군이 호남권 반도체 클러스터 조성과 관련해 광주 반도체와 영암·해남 솔라시도의 에너지 대전환을 통한 동반성장을 촉구했다.

세줄 요약 광주 반도체와 솔라시도 동반성장 촉구

RE100 에너지 대전환 연계 필요성 강조

국가균형발전·통합특별시 성공 주장

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영암군은 입장문을 통해 “광주 반도체와 영암·해남 솔라시도의 에너지 대전환이 함께 추진돼야 국가균형발전과 전남광주통합특별시의 성공을 이끌 수 있다”고 밝혔다.특히 “국가균형발전과 통합특별시의 성공은 어느 한 지역의 성장만으로 완성될 수 없다”며 “광주의 반도체 산업과 영암·해남 솔라시도의 RE100 에너지 대전환이 함께 추진될 때 대한민국 미래산업 경쟁력과 지속가능한 성장 기반을 갖출 수 있다”고 강조했다.이어 “세계적인 RE100 흐름 속에서 안정적 재생에너지 공급 체계가 국가 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소가 되고 있다”며 “영암·해남 솔라시도는 풍부한 재생에너지 자원과 광활한 산업 용지, 대불국가산업단지의 산업 기반을 갖춘 대한민국 에너지 대전환의 최적지”라고 설명했다.군은 또 정부에 솔라시도의 대한민국 최초 재생에너지 자립 도시 지정 및 RE100 산업 거점 육성과 광주 반도체와 연계한 국가 신재생에너지 산업클러스터 구축, 전력망·교통망·연구개발 기반 등 국가 핵심 인프라 우선 구축 등의 추진을 건의했다.우승희 영암군수는 “광주의 반도체와 영암·해남 솔라시도의 에너지 대전환은 경쟁 관계가 아니라 서로를 완성하는 동반성장의 축”이라며 “광주와 영암·해남을 하나의 미래산업 벨트로 육성할 때 전남광주통합특별시가 대한민국 미래산업 중심지로 성장하고 국가 균형 발전을 이룰 수 있을 것”이라고 밝혔다.영암 류지홍 기자