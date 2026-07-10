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함평군·국군함평병원, 공공보건의료 협력 논의

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-07-10 10:07
입력 2026-07-10 10:07

외래진료 이용 활성화 방안과 공공보건의료 협력체계 구축 추진

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함평군과 국군함평병원이 7일 함평 보건소에서 공공보건의료 협력 강화를 위한 업무 간담회를 하고 있다.
함평군과 국군함평병원이 7일 함평 보건소에서 공공보건의료 협력 강화를 위한 업무 간담회를 하고 있다.


전남광주통합특별시 함평군과 국군함평병원이 7일 함평 보건소에서 공공보건의료 협력 강화를 위한 업무 간담회를 열고 군민 외래진료 활성화 방안을 논의했다.

이날 간담회는 전국 군 병원 가운데 유일하게 지역 주민 대상 외래진료가 가능한 국군함평병원을 통해 군민의 의료접근성을 높이고 공공보건의료 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.

양 기관은 국군함평병원이 보유한 풍부한 의료 자원을 지역사회와 연계해 군민에게 높은 수준의 의료서비스를 제공하기 위한 다양한 협력 방안을 논의했다.

간담회에서는 지역 주민 국군함평병원 외래진료 이용 활성화 방안과 공공보건의료 협력체계 구축 및 운영 방안, 지역사회 건강 증진을 위한 협력사업 발굴, 의료취약계층 지원 및 보건의료서비스 연계 강화 방안 등이 제시됐다.

양 기관은 앞으로 국군함평병원의 의료 자원을 적극 활용해 군민 의료접근성을 높이고 지역사회와 상생하는 공공보건의료 협력체계를 구축해 나가기로 했다.

심화섭 함평군 보건소장은 “국군함평병원과 협력을 통해 주민들이 수준 높은 의료서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 하겠다”며 “외래진료 이용 절차와 협력체계 개선을 통해 군민 의료서비스를 높이겠다”고 밝혔다.

함평 류지홍 기자
세줄 요약
  • 함평군·국군함평병원 공공보건 협력 간담회 개최
  • 군민 외래진료 활성화와 의료접근성 강화 논의
  • 취약계층 지원·건강증진 사업 연계 방안 검토
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