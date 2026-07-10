은평구, 재난관리평가 우수기관 선정…특별교부세 확보

공통, 대비, 대응 등 전분야 우수

특별교부세 등 인센티브 확보

이미지 확대 김미경 은평구청장이 지난해 집중호우로 침수 피해가 발생한 현장을 찾아 관계자들과 함께 점검하고 있다.

은평구 제공

서울 은

평구가 지난 7일 행정안전부가 주관한 ‘2026년 재난관리평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

세줄 요약 행안부 재난관리평가 우수기관 선정

공통·대비·대응 전 분야 고른 호평

장관 표창·특별교부세 인센티브 확보

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재난관리평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 전국 340개 재난관리 책임기관을 대상으로 재난의 예방·대비·대응·복구 등 재난관리 전 과정에 대한 역량을 종합적으로 진단하는 제도다.구는 이번 평가에서 공통, 대비, 대응 등 전 분야에서 우수한 성적을 거뒀다. 특히 재난안전 예산 운영의 적절성, 위기관리 매뉴얼 운영 관리, 재난 상황 관리를 위한 대응체계 유지 등의 주요 지표에서 높은 평가를 받았다.구는 이번 우수기관 선정으로 행정안전부 장관 표창과 함께 특별교부세, 포상금 등 인센티브를 지원받는다.김미경 은평구청장은 “이번 우수기관 선정은 구민의 안전을 최우선으로 두고 재난 예방과 대응체계를 지속적으로 강화해 온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 빈틈없는 재난관리 체계를 구축해 구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 은평구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.이범수 기자