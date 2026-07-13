완도군, 양식 어장 정화 사업 추진

오염 심화 정도와 주변 어장 여건 등 고려해 대상지 선정

이미지 확대 완도 전복 양식장 전경.

전남 완도군이 깨끗한 바다 환경 조성과 지속 가능한 수산업 기반 마련을 위해 ‘양식 어장 정화 사업’을 추진한다.

세줄 요약 양식 어장 정화 사업 추진

해양 침적 폐기물 수거·처리

632ha 대상지, 7억 원 투입

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이 사업은 해양생태계 보호를 위해 양식 활동으로 발생한 해양 침적 폐기물을 수거·처리하는 사업이다.군은 총 7억 원을 투입해 완도읍 장좌리와 대야 1리, 군외면 달도리, 청산면 모동리 어촌계 양식 어장 632ha를 대상으로 사업을 추진할 계획이다.사업 참여를 희망하는 어촌계는 오는 23일까지 해당 읍면 사무소 수산팀 또는 농수산팀을 방문해 신청하면 된다.군은 어촌계 면허 유효기간과 양식 어장의 오염 심화 정도, 어장 재배치 여부, 주변 어장 여건 등을 종합적으로 검토해 많은 어촌계가 혜택을 받을 수 있도록 사업 대상지를 선정할 예정이다.군 관계자는 “지난 5년간 29억 원을 투입해 23개 어촌계, 2693ha의 양식 어장에 총 1061톤의 해양 침적 폐기물을 수거·처리했다”며 “앞으로도 다양한 해양환경 개선 사업을 지속적으로 추진해 깨끗한 어장과 해양환경을 보전하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자