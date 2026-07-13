오세훈 내일 국무회의 참석…대통령에게 부동산 정책 건의 예정

5선 서울시장 당선 후 첫 참석

‘배석자’ 신분으로 발언권 얻어야

실제 의견 개진 가능할지 주목

이미지 확대 오세훈 서울시장이 13일 시청에서 열린 ‘소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’에서 서울 소상공인 정책 강연을 하고 있다.

서울시 제공

세줄 요약 오세훈 시장, 14일 국무회의 배석 예정

부동산 민심 전달과 정책 건의 방침

대출 규제 완화·공급 확대 등 제안

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오세훈 서울시장이 오는 14일 국무회의에 참석해 정부의 부동산 정책에 대한 의견 개진을 시도한다.13일 서울시에 따르면 오 시장은 오는 14일 오전 이재명 대통령이 주재하는 국무회의에 배석자 신분으로 참석한다.국무회의 규정에 따르면 서울시장은 국무위원은 아니지만, 지방자치단체장 및 중요 직위에 있는 공무원 등과 함께 필요한 경우 배석할 수 있다.오 시장은 청와대로부터 국무회의 배석 여부에 대한 질문을 받고 참석하겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.오 시장의 국무회의 참석은 지난해 8월 이후 11개월 만이며 6·3 지방선거에서 5선 서울시장으로 당선된 뒤 처음이다.오 시장은 이 대통령 당선 후에는 작년 6월 열린 첫 국무회의에 참석했고, 작년 8월에도 을지훈련 참석차 자리했다. 이번이 세 번째 참석이다.오세훈 시장 전에도 박원순 전 시장이 문재인 전 대통령이 주재하는 국무회의에 참석하기도 했다.오 시장은 이번 선거 과정에서 시장에 당선되면 국무회의에 참석해 이 대통령에게 부동산 민심을 전달하고, 정책 건의를 하겠다고 공언했다.오 시장은 정부가 부동산·금융·대출 등의 규제 강화를 통한 수요 억제에 집중하고 있어 매매 시장은 물론 전월세 시장의 불안이 심화하고 있다고 보고, 공급 확대와 규제 완화를 적극 건의할 방침으로 알려졌다.구체적으로 부동산 관련 대출 규제 완화와 정비사업 조합원 지위 양도 제한 해제, 전월세난 해결을 위한 공급 활성화 등 ‘3대 부동산 정책 개선안’을 건의할 계획으로 전해졌다. 다만 오 시장은 배석자 신분으로, 의장으로부터 발언권을 얻어야 의견을 개진할 기회가 생겨 실제로 이 대통령에게 부동산 관련한 의견을 전달할 수 있을지 주목된다.이범수 기자