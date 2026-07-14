해외 신소재 기업들, 광양경자청 찾아 투자 상담

황금·세풍 산업단지, 광양항 배후 부지 등

현장 방문 후 밀착 협의

이미지 확대 구충곤(앞줄 가운데) 광양경자청장과 해외 신소재 기업 관계자들이 광양만권경제자유구역청에서 기념 촬영을 하고 있다.

이미지 확대 구충곤(오른쪽 앞에서 두 번째) 광양경자청장이 해외 신소재 기업 관계자들을 대상으로 투자 상담을 하고 있다.

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해외 신소재 분야 잠재투자기업이 광양만권에 관심을 갖고 방문했다.14일 광양만권경제자유구역청에 따르면 이날 해외 신소재 분야 잠재투자기업이 황금산단, 세풍산단, 광양항 배후 부지 등을 방문하고 투자 상담을 진행했다.이번 잠재투자기업 A사는 항공우주와 반도체 분야 첨단소재를 생산하는 기업으로 광양만권 투자 환경에 관심을 보여 방문이 추진됐다.구충곤 광양경자청장은 “광양만권은 이차전지·반도체 등 첨단소재 산업의 핵심 거점으로 성장하고 있어 글로벌 신소재 기업들이 안정적으로 투자할 수 있는 최적의 환경을 갖추고 있다”며 “이번 방문이 실질적인 투자로 이어질 수 있도록 맞춤형 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.광양 최종필 기자