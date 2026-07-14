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‘달콤한 과즙이 가득’···순천 월등 복숭아 본격 출하

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최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-07-14 15:25
입력 2026-07-14 15:25

20일부터 본격 출하
8월 1일 ‘제21회 순천명품 월등복숭아 체험행사’

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순천 월등 복숭아
순천 월등 복숭아


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순천 월등 복숭아
순천 월등 복숭아


여름철 대표 과일인 순천 월등 복숭아가 오는 20일부터 본격 출하에 들어간다.

순천 월등 복숭아는 서울, 광주, 대전 등 주요 도매시장과 현지 직판장, 온라인 유통망 등을 통해 전국 소비자들에게 공급된다. 출하 물량은 1400t에 달할 것으로 전망된다.

월등 복숭아는 풍부한 일조량과 비옥한 토양 등 천혜의 자연환경에서 재배되고 있다. 농업인들의 세심하고 적극적인 관리로 당도가 높고 과즙도 풍부한 고품질 복숭아로 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

출하에 맞춰 다음 달 1일 월등면 일원에서 ‘제21회 순천명품 월등복숭아 체험행사’가 열린다. 오전 10시 모둠북 공연을 시작으로 복숭아를 주제로 한 다채로운 체험행사가 진행된다. 오후 6시에는 개막식과 축하공연이 펼쳐진다.

행사에서는 복숭아 수확체험을 비롯해 복숭아 깎기·먹기, 복숭아 병조림 만들기 체험, 복숭아 당도 맞히기 등 가족 단위 관광객이 함께 즐기는 프로그램이 열린다. 복숭아 재배 농가가 직접 참여하는 직거래 판매장도 운영돼 신선한 복숭아를 합리적인 가격에 구매할 수 있다.


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시 관계자는 “월등 복숭아는 풍부한 일조량과 농가의 정성 어린 재배관리로 당도와 품질이 뛰어나다”며 “순천을 대표하는 농산물로서의 브랜드 가치를 높이고 전국 최고의 복숭아 산지로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

순천 최종필 기자
세줄 요약
  • 순천 월등 복숭아 20일 본격 출하
  • 전국 도매시장·직판장·온라인 공급
  • 다음 달 체험행사와 직거래장 운영
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